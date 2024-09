Zimbabwe lopettaa 200 norsua kuivuuden ja elintarvikepulan takia

Eteläisessä Afrikassa sijaitsevan Zimbabwen ympäristöministerin mukaan maassa on "enemmän elefantteja kuin se tarvitsee", kertoo brittilehti The Guardian .

Sithembiso Nyoni kertoi maan parlamentissa keskiviikkona, että hallitus on antanut Zimbabwen puisto- ja villieläinviranomaiselle ZimParksille ohjeet teurastusten aloittamisesta.

ZimParksin pääjohtaja Fulton Mangwanya sanoi, että 200 norsua metsästettäisiin alueilla, joilla ne ovat joutuneet yhteentörmäykseen ihmisten kanssa. Näin on tapahtunut esimerkiksi Hwangessa, jossa sijaitsee Zimbabwen suurin luonnonsuojelualue.

– Keskustelemme ZimParksin ja joidenkin yhteisöjen kanssa Namibian tapaan siitä, että voisimme teurastaa norsut ja mobilisoida naiset kuivaamaan lihan, pakkaamaan sen ja varmistamaan, että se päätyy proteiinia tarvitseville yhteisöille, Nyoni kertoi Voice of America -lehdelle.

Maailman toiseksi norsuvaltaisin maa

Zimbabwessa elää arviolta 100 000 norsua, mikä on maailman toiseksi suurin kanta Botswanan jälkeen.

ZimParksin mukaan Hwangessa on suojelutoimien ansiosta nyt 65 000 eläintä. Sen on ZimParksin mukaan neljä kertaa enemmän kuin alueen kapasiteetti on.