Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi karhunkaatolupia

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut välipäätöksissään 13 Suomen riistakeskuksen tekemää poikkeuslupaa karhunkaatoon itäisellä kannanhoitoalueella.
Poikkeusluvat oli annettu karhunkaatoon 20. elokuuta ja 31. lokakuuta väliselle ajalle.
Hallinto-oikeus teki välipäätöksensä luonnonsuojeluyhdistysten tekemien valitusten ja täytäntöönpanokieltovaatimusten vuoksi.
Hallinto-oikeuden mukaan sen mahdollisuudet tosiasiallisen oikeussuojan antamiseen vaarantuisivat ilman täytäntöönpanokieltoa. Tämä johtui muun muassa asian valmisteluun ja ratkaisuun vaadittavasta ajasta.