Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi karhunkaatolupia

LK 14.8.2025 Karhu (Ursus arctos) Kuhmon rajavyöhykkeellä 17. elokuuta 2022.
Karhu Kuhmon rajavyöhykkeellä 17. elokuuta 2022.Lehtikuva
Julkaistu 39 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut välipäätöksissään 13 Suomen riistakeskuksen tekemää poikkeuslupaa karhunkaatoon itäisellä kannanhoitoalueella. 

Poikkeusluvat oli annettu karhunkaatoon 20. elokuuta ja 31. lokakuuta väliselle ajalle.

Hallinto-oikeus teki välipäätöksensä luonnonsuojeluyhdistysten tekemien valitusten ja täytäntöönpanokieltovaatimusten vuoksi.

Hallinto-oikeuden mukaan sen mahdollisuudet tosiasiallisen oikeussuojan antamiseen vaarantuisivat ilman täytäntöönpanokieltoa. Tämä johtui muun muassa asian valmisteluun ja ratkaisuun vaadittavasta ajasta.

