Maailman suurin humanitaarinen kriisi kehittyy katseilta varjossa – se voi pian näkyä Suomessakin

Sisällissodan molempien osapuolten on raportoitu käyttävän seksuaalista väkivaltaa, värväävän lapsia taistelijoiksi ja syyllistyvän laajamittaiseen kidutukseen. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on raportoinut myös etnisestä puhdistuksesta.

— Näemme Sudanin kansan epätoivon kasvavan päivä päivältä. He ovat uupuneita. He ovat nälkäisiä. He ovat traumatisoituneita, Maailman ruokaohjelman edustaja Samer Abdel Jaber sanoo.

imago/ZUMA Press/ All Over Press

imago/ZUMA Press/ All Over Press

Noin 12 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan sodan takia. Se on tuplasti enemmän ihmisiä kuin koko Suomessa on asukkaita. Yli 2 miljoonaa heistä on paennut maan rajojen yli, muun muassa läheisiin Afrikan valtioihin.