Viron puolustusministeri: Venäjä tarvinnee 2-4 vuotta armeijansa elvyttämiseen – MTV seuraa sotaa

Samaan aikaan kun Venäjä on turvautunut hyökkäyksissään iranilaisiin kamikazelennokeihin, Pevkur kertoi kuulleensa tarinoita Venäjän vähiin käyneistä ammusvarastoista. Pevkurin mukaan Venäjä on laukaissut S-300 ilmatorjuntaohjuksia tavallisten ohjusten tapaan, minkä lisäksi venäläisammuksia on räjähtänyt ilmassa, koska ne ovat olleet niin vanhoja.