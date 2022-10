Verkkolehti: Putinin liittolaisen poika vangittu laittomasta lennokin käytöstä Norjassa

Droonien lennättäminen on Norjassa Venäjän kansalaisilta kielletty. 47-vuotiaalla miehellä on Venäjän ja Britannian kansalaisuus, poliisi kertoo.

Miehen isä on tunnettu liikemies

Mies on myöntänyt lennokin käytön. Poliisi on takavarikoinut häneltä lennokkeja ja muita laitteita tarkastettavaksi.Syytetty on Barents Observerin mukaan julkisesti vastustanut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.