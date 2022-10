Sotaa pakenevat ukrainalaiset kertovat vastaanottokeskuksen oloista: "Meille on sanottu, ettei tämä ole mikään viiden tähden hotelli"

– Ruoan laatu täällä on todella kehno. Ruoka on liian maustettua, liian suolaista eikä mitään lastenruokaa ole lainkaan, kertoo Kiovasta Suomeen paennut Ljubov Varmaz.

Hän on asunut Nihtisillan vastaanottokeskuksessa pian seitsemän kuukautta. Saman verran aikaa vastaanottokeskuksessa on viettänyt myös vieressä nyökyttelevä Tetiana Holub, joka asui sodan syttymishetkellä Ukrainan Slavjanskissa.

– Täällä vastaanottokeskuksessa on paljon iäkkäitä ihmisiä, joilla on kroonisia vatsa- ja maksasairauksia. Tämän takia suolaisen, liian mausteisen tai pippurisen ruoan syöminen on ehdottomasti kielletty lääkärin toimesta, Holub sanoo.