Venäjä sanoi ampuneensa yöllä alas satoja ukrainalaisdrooneja. Useita räjähdyksiä kuultiin miehitetyllä Krimin niemimaalla.

Venäjä käyttää ilmaiskuissaan Ukrainaan asejärjestelmiä, joiden valmistuksessa on käytetty yhteensä yli sataatuhatta länsimaista ja Itä-Aasiasta peräisin olevaa osaa, kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi X:ssä maanantaina.

Zelenskyin mukaan Venäjän tuoreimpien iskujen aseissa oli osia Yhdysvalloista, Kiinasta, Taiwanista, Britanniasta, Saksasta, Sveitsistä, Japanista, Etelä-Koreasta ja Hollannista.

Näistä osista valtaosa, noin satatuhatta, oli käytössä Venäjän drooneissa. Lisäksi Venäjän Iskander-ohjuksissa käytetään 1 500:aa ulkomaista osaa. Satoja ulkomaisia osia oli myös Kinzhal- ja Kalibr-ohjuksissa.

Zelenskyi sanoi olevan elintärkeää, että Venäjän hyväkseen käyttämät porsaanreiät pakotepolitiikassa tukitaan.

– Venäjä käyttää niistä jokaista hyväkseen jatkaakseen tappamista, Zelenskyi kirjoittaa.

Ukraina iski Krimille

Venäjän puolustusministeriö sanoi maanantaina, että maan ilmatorjunta oli ampunut alas yli 250 ukrainalaista droonia yön aikana.

Kerrotun perusteella vastaisku oli yksi suurimmista, jonka Ukraina on tehnyt drooneilla yli kolme ja puoli vuotta kestäneen Venäjän laajan hyökkäyssodan aikana. Venäjän mukaan se pudotti 40 droonia miehitetyn Krimin niemimaan yllä ja yli 60 droonia Mustanmeren yllä. Lisäksi kymmeniä drooneja tiputettiin Kurskin ja Belgorodin alueilla Venäjällä.

Sotaa seuraava ukrainalainen Telegram-kanava Crimean Wind raportoi yöllisistä räjähdyksistä Krimillä keskiyön jälkeen, kertoo ukrainalaislehti Kyiv Post. Räjähdyksiä kuultiin eri puolilla Krimiä.

Ukrainan asevoimat vahvisti myöhemmin maanantaina iskeneensä Feodosijan öljyvarastoon, kertoo Kyiv Post.

Lehden mukaan Belgorodin alueella Venäjällä kymmenettuhannet jäivät vaille sähköä voimalaan tehdyn iskun seurauksena. Asiasta kertoi alueen kuvernööri Vjatsheslav Gladkov Telegramissa maanantain vastaisena yönä julkaistussa viestissään.

1:13 5.10.2025: Näin Ukraina torjui Venäjän iskua Lvivissä.