Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vierailee Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin luona Valkoisessa talossa perjantaina.

Financial Times -lehden mukaan Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskyin tapaamisessa on määrä keskustella siitä, kuinka Venäjän presidentti Vladimir Putin saadaan pakotetuksi neuvottelupöytään.

Kyseessä on kolmas kerta, kun ukrainalaispresidentti vierailee Valkoisessa talossa sen jälkeen, kun Trump aloitti toisen kautensa tammikuussa.

Zelenskyi ja Trump keskustelivat puhelimessa kahteen otteeseen viikonlopun aikana.

Zelenskyin kansliapäällikkö kertoi aiemmin Ukrainan johdon matkustavan Yhdysvaltoihin keskustelemaan puolustuksesta yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa. Ryhmää johtaa Ukrainan pääministeri Julija Svyrydenko.

Matkan tavoitteena on kansliapäällikön mukaan muun muassa keskustella ilmapuolustuksen ja iskukyvyn vahvistamisesta sekä energiahuollon varmuuden parantamisesta talven alla.

Myös Saksan liittokanslerin Friedrich Merz kertoi viestipalvelu X:ssä aikovansa keskustella Trumpin kanssa sodan lopettamisesta Ukrainassa.

Zelenskyi: Lähi-idän aselevosta toivoa

Zelenskyi ylisti maanantaina Gazan aselepoa. Hänen mukaansa aselepo antaa toivoa siitä, että Trump voisi välittää ratkaisun myös Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi.

Trump sanoi aiemmin harkitsevansa Putinin uhkaamista.

Trumpin mukaan hän saattaa kertoa Putinille, että Yhdysvallat aikoo lähettää Tomahawk-risteilyohjuksia Ukrainalle, jos Venäjä ei lopeta hyökkäystään.

– Saatan sanoa että "kuule, jos tähän sotaan ei saada sopua, lähetän heille Tomahawkeja", Trump sanoi toimittajille matkustaessaan Lähi-itään.

Zelenskyi pyysi Trumpin mukaan Tomahawkeja heidän keskustellessaan lauantaina.

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Putinin ja Trumpin välistä puhelua ei ollut suunnitteilla.

Ukraina rajoittaa energiankulutusta

Ukrainassa energiaministeriö on rajoittanut tänään maanantaina energiankulutusta ainakin seitsemällä eri alueella. Syynä olivat Venäjän viimeaikaiset ilmaiskut energiantuotantolaitoksiin.

Sähkökatkoja on pääasiassa maan itä- ja keskiosissa. Lisäksi teollisuuden sähkönkulutusta rajoitetaan Zaporizhzhjan alueella.

Ministeriö kertoi myös viikonloppuna laajoista sähkökatkoksista Venäjän massiivisen iskun vuoksi.

Iskuja myös rautatiejärjestelmiin

Venäjä on viime viikkoina tehnyt ilmaiskuja erityisesti Ukrainan energialaitoksiin ja rautatiejärjestelmiin.

Venäjä on kolmena viime talvena iskenyt Ukrainan energiaverkkoon. Näin se on katkaissut sähköt ja lämmöt miljoonilta kotitalouksilta sekä häirinnyt vedenjakelua. Ukraina kutsuu tätä räikeäksi sotarikokseksi.

Ukrainan mukaan iskut on kohdistettu ensisijaisesti siviileihin, minkä Venäjä on kiistänyt.