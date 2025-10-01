Jalostamon kerrotaan olevan Venäjän viidenneksi suurin.
Öljynjalostamo roihusi Venäjällä Jaroslavlin alueella keskiviikkona, kertoi alueen kuvernööri Mihail Jevrajev uutistoimisto Reutersin mukaan.
Euromaidan Press -uutissivuston mukaan noin 700 kilometrin päässä Ukrainan rajasta sijaitseva jalostamo on Venäjän viidenneksi suurin.
Jevrajevin mukaan tulipalo oli "luonteeltaan teknologista" eikä sillä ollut mitään tekemistä Ukrainan tekemien drooni-iskujen kanssa.
Ukrainan tekemät iskut Venäjän öljynjalostamoihin ovat vaikeuttaneet polttoaineiden saatavuutta Venäjällä sekä sotkeneet Venäjän öljy- ja kaasubisneksiä.
