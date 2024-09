Yhdysvalloilta 375 miljoonan dollarin arvoinen sotilasapupaketti Ukrainalle

Trump kritisoi Zelenskyiä

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on jatkanut kriittisiä kommentteja Yhdysvaltojen Ukrainalle myöntämästä avusta. Hän on muun muassa kutsunut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiä "maapallon suurimmaksi myyntimieheksi".



– Joka kerta, kun Zelenskyi tulee Yhdysvaltoihin, hän lähtee pois 60 miljardin dollarin kanssa, Trump sanoi aiemmin tällä viikolla.



Hän lisäsi Yhdysvaltojen olevan "jumissa siinä sodassa, ellen minä ole presidentti".



Keskiviikkona Trump syytti Zelenskyiä siitä, että tämä olisi kieltäytynyt tekemästä sopimusta, jotta sota Venäjän kanssa saataisiin loppumaan.



– Me annamme edelleen miljardeja dollareita miehelle, joka kieltäytyy tekemästä sopimusta, Zelenskyille, Trump sanoi kampanjatapahtumassaan Pohjois-Carolinassa.



Yhdysvalloissa vierailulla olevan Zelenskyin on tarkoitus tavata torstaina presidentti Biden sekä demokraattien presidenttiehdokas, varapresidentti Kamala Harris.



Tiettävästi suunnitelmissa oli ollut myös tapaaminen Trumpin kanssa. Uutistoimisto AP:lle kerrottiin kuitenkin Trumpin kampanjaorganisaatiosta, ettei presidenttiehdokkaalla ole aikomusta tavata Zelenskyiä tällä viikolla.