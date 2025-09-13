Ukraina haluaa kaavailtua enemmän länsimaiden tukea Venäjää vastaan sekä aikataulun EU-jäsenyydelle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaati lauantaina Kiovassa päättyneessä kansainvälisessä konferenssissa Euroopan unionilta aikataulua Ukrainan EU-jäsenyydelle.



Konferenssissa haettiin keinoja pakottaa Venäjä tulitaukoon ja etsittiin Ukrainalle avaimia lopulta avata EU:n ovet.

Kokousta järjestävän tahon hallituksessa istuu muun muassa Suomen entinen pääministeri Sanna Marin.

Muutenkin YES-konferenssin (Yalta European Strategy) vieraslista oli näyttävä. Tapahtumaan osallistuivat muun muassa presidentti Alexander Stubb, Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sotilaallinen neuvonantaja Keith Kellog ja Britannian entinen pääministeri Boris Johnson.

MTV Uutisista paikalla oli toimittaja Niko Nurminen.

Julkisuuteen konferenssista sai kertoa vasta sen päättymisen jälkeen.

Zelenskyi haluaa päivämäärän EU-jäsenyydelle

Boris Johnson vaati tapahtumassa halukkaiden koalition kiihdyttävän tahtiaan.

– Muuten se on heikkohenkinen halukkaiden koalitio, hän kommentoi



Johnson lausui ääneen ajatuksia, joita presidentti Zelenskyin päässä epäilemättä näinä päivinä liikkuu, kun Venäjä on loukannut drooneillaan Euroopan maiden ilmatilaa useasti.

Zelenskyi sanoi avoimesti, että haluaa kaavailtua enemmän maajoukkoja turvaamaan tulevaa rauhaa ja EU-aikataulun.



– EU. Ei mitään jäsenyyden kaltaista, vaan todellinen aikataulu ja päivämäärä EU-jäsenyydelle. Edes jonkin asian on oltava konkreettinen eikä vain suunnitelma.



Presidentti Alexander Stubb ajaa kaikilla foorumeilla täysimääräistä tukea Ukrainalle, niin nytkin.

– Näemme jatkuvasti liioiteltuja pyyntöjä ja vaatimuksia Venäjältä, jonka takia on tärkeää, että Ukrainakin vaatii mahdollisimman paljon itselleen, hän kommentoi Kiovassa.

Ukrainan joukot ovat valiojoukot

Nato-joukkoja muu muassa Irakissa ja Afganistanissa komentanut sotilas David Petraeus kehui Ukrainan asevoimat valiojoukoksi ja sanoi Venäjän kaatuvan, kunhan on aseita ja rahaa niiden ostamiseen sekä omaan valmistamiseen.

Petraeus kannatti EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin uusinta ajatusta Euroopassa olevien noin 300 miljardin venäläiseuron ukrainalaistamisesta.



– Venäläisvarat otetaan pantiksi Ukrainalle annettavista lainoista. Lainat maksetaan takaisin vasta silloin, kun Venäjä maksaa vastaavat sotakorvaukset Ukrainalle. Siinä on mitä erinomaisin tapa toimittaa paljon rahaa ukrainalaisille. Tällä tavalla on toimittava.

Marin HS:lle: Ukraina on minulle sydämen asia

Sanna Marin kertoi Helsingin Sanomille vierailleensa jokavuotisessa konferenssissa useita kertoja.

Hän osallistui tällä kertaa paneelikeskusteluun Ukrainan EU-jäsenyydestä ja moderoi toista keskustelua.

– Täällä eivät keskustele pelkästään poliitikot vaan myös sotilaat ja veteraanit sekä kansalaisyhteiskunnan toimijat. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Ukrainan tilanteesta, saada lisää tukea Ukrainalle ja auttaa yhteisessä asiassa, Marin kertoi HS:lle.

Marin kertoi olevansa aina iloinen saapuessaan Ukrainaan, koska on käynyt maassa niin useasti ja saanut sieltä paljon ystäviä.

– Ukraina on minulle sydämen asia, Marin sanoi.