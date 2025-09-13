USA:n Ukraina-erityisedustajan mukaan Putin lähettää toimillaan viestejä, joihin olisi syytä vastata. Hän kommentoi asiaa Kiovassa pidetyssä vuotuisessa YES-konferenssissa.

Yhdysvaltain presidentin Ukraina-erityisedustaja Keith Kellogg näkee Ukrainan tilanteen ja rauhan mahdollisuuden tavalla, jonka voi sanoa poikkeavan selkeydessään huomattavasti Donald Trumpin kirjavista lausunnoista.

Kellogg esitti näkemyksiään Kiovassa pidetyssä vuotuisessa YES-konferenssissa, josta sai turvallisuussyistä uutisoida vasta sen päätyttyä tänään lauantaina iltakymmeneltä Suomen aikaa.

Kellogg: Venäjän droonit eivät lentele "vääriin paikkoihin" vahingossa

Presidentti Trumpin tapaan Kellogg sanoo luulleensa Ukrainan sodan päättämistä helpoksi, mutta sen osoittautuneen vaikeaksi.

Se ei ole kuitenkaan kiinni ukrainalaisista tai presidentti Volodymyr Zelenskyistä, jotka ovat Kelloggin mukaan tehneet kaikkensa ratkaisun löytämiseksi.

– He eivät ole esteenä edistykselle, mutta (Vladimir) Putin ja Venäjä ovat, Kellogg totesi ykskantaan.

Eläköitynyt kenraali Kellogg antoi myös varsin suoraan ymmärtää, etteivät Venäjän Puolaan lentäneet droonit tai elokuussa Länsi-Ukrainassa Venäjän ohjusiskussa tuhoutunut yhdysvaltalaisen siviiliyrityksen tehdas olleet mitään vahinkoja vaan huolellisesti valittuja kohteita.

– Kun tällaista tapahtuu, joku lähettää sinulle viestin, ja siihen on parasta vastata, Kellogg sanoi.

Kun yhdysvaltalaiset solmivat aiemmin mineraalisopimuksen Ukrainan kanssa, he sanoivat Kelloggin mukaan yhdeksi syyksi yhdysvaltalaisen yritystoiminnan tuomisen Ukrainan maaperälle myös eräänlaiseksi turvatakuuksi.

Historiasta syytä ottaa oppia

Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak muistutti keskustelussa noin joka toisen Ukrainassa toimivan yhdysvaltalaisyrityksen joutuneen kärsimään tavalla tai toisella Venäjän iskuista.

Trumpin kärsivällisyyden loppumista Putiniin on monesti toivottu ja siinä monesti petytty, mutta hänen erityisedustajansa vaikuttaa aidosti turhautuneelta.

– Jos olette yhtään opiskelleet historiaa, Euroopassa tämä elokuva on jo nähty, Kellogg sanoi viitaten Hitlerin alueliitosten seuraamiseen sivusta ennen toista maailmansotaa.

– Jos ette ymmärrä historiaa, marssitte kohti kolmatta maailmansotaa, halusittepa sitä tai ette, hän jatkoi.

"Ehkä minun paluulippuni Yhdysvaltoihin perutaan"

Kelloggin mukaan Ukrainan sota ei ole vain Euroopan päänsärky vaan paljon laajempi ongelma.

Hän sanoi muun muassa olevansa vakuuttunut siitä, että Kiina haluaa sodan jatkuvan pitkään, koska sota kääntää huomion pois siitä itsestään.

Kellogg korosti konferenssissa, ettei hän puhunut siellä presidentti Trumpin puolesta vaan omana itsenään.

– Ehkä minun paluulippuni Yhdysvaltoihin perutaan, hän silti vitsaili.

Loistohotellin kellarikerroksissa pidetyn YES-konferenssin ensimmäisenä vieraana esiintynyt Zelenskyi oli ainakin tyytyväinen Kelloggin läsnäoloon, koska presidentti epäili sitä selitykseksi, miksi kiovalaiset olivat saaneet nukkua pitkästä aikaa yönsä rauhassa Venäjän hyökkäyksiltä.

Todellakin: myös STT:n toimittajan ja kuvaajan kännyköiden ilmahälytyssovellukset pysyivät Kiovassa hiljaa kolme yötä peräjälkeen.

Stubb kalasti aplodit kuitilla Boris Johnsonille

Zelenskyi korosti omassa puheenvuorossaan Kelloggin kehumaa valmiuttaan neuvotella kaikista asioista Putinin kanssa.

– Mutta en amerikkalaisten tai eurooppalaisten välityksellä, koska kyse on meidän maastamme ja kansastamme, Zelenskyi korosti.

Zelenskyin jälkeen lavalle nousi presidentti Alexander Stubb, joka päätyi hauskaan sananvaihtoon Britannian entisen brexit-pääministerin Boris Johnsonin kanssa.

– Sanon tämän vastahakoisesti teidän seurassanne, herra Johnson, mutta yksi parhaista turvatakuista Ukrainalle on EU:n jäsenyys, Stubb sanoi.

– Muistaakseni sen saamisessa meni Suomellakin aika pitkä aika, Johnson vastasi.

– Niin meni, ja tässä ollaankin asian ytimessä: Suomella ei ollut (aiemmin) täyttä itsemääräämisoikeutta päättää EU-jäsenyydestään, ja niin ei pidä koskaan käydä Ukrainalle, Stubb kuittasi aplodien saattelemana.

Tänään lauantaina YES-konferenssin aiheena olivat muun muassa sodankäynnin kehitys ja droonit.

Sanna Marin ja droonit

Keskustelun toisena moderaattorina oli entinen pääministeri Sanna Marin (sd.), joka kuuluu konferenssia järjestävän YES:n eli Yalta European Strategyn hallitukseen.

Droonien ajankohtaisuudesta kertoi myös se, että konferenssin aulaan oli pystytetty pienien helikoptereiden kokoamislinja.

Siinä kahden päivän aikana koottavat yli 300 droonia lähtevät konferenssin jälkeen suoraan rintamakäyttöön.