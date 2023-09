Pohjois-Korean Kim tapasi Venäjän puolustusministerin – MTV seuraa sotaa

Venäjän on arvioitu olevan kiinnostunut ostamaan Pohjois-Korealta ampumatarvikkeita käytettäväksi Ukrainassa.



Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin Venäjän-vierailu on jatkunut tänään Vladivostokissa Venäjän Kaukoidässä, jossa hän tavannut Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen Tass-uutistoimisto.



Kimin vierailu Venäjän Kaukoidässä alkoi tiistaina. Keskiviikkona Kim tapasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin. Tapaamisessaan Kim ja Putin suitsuttivat maiden suhteita ja yhteistyömahdollisuuksia.



Yhdysvaltalaisviranomaiset ja asiantuntijat ovat arvioineet, että Venäjä on kiinnostunut ostamaan Pohjois-Korealta ampumatarvikkeita käytettäväksi Ukrainassa. Mahdollinen asekauppa olisi kansainvälisten pakotteiden vastainen.



Pohjois-Korea on Yhdysvaltain mukaan tukenut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa muun muassa ohjustoimituksilla. Yhdysvallat varoitti Pohjois-Koreaa viime viikolla, että se tulee maksamaan hinnan, jos tarjoaa Venäjälle aseita hyökkäykseen Ukrainaan.



Kim poistuu tiettävästi harvoin Pohjois-Koreasta. Ennen Venäjän-vierailuaan hän ei tiettävästi ollut matkustanut koronaviruspandemian alun jälkeen ulkomaille.