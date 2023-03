Yhdysvallat: Kiina ei ole puolueeton rauhanvälittäjä – MTV seuraa sotaa

YK: Ukrainassa on kuollut yli 8 000 siviiliä sodan alkamisen jälkeen

Ukraina väittää Venäjän risteilyohjuslastin räjähtäneen Krimillä – Kiova ei ole ottanut vastuuta

ISW: Venäjä on edennyt Bahmutissa ja lisännyt hyökkäyksiä Avdiivkassa

Kansainvälinen tuomioistuin antoi Putinista pidätysmääräyksen

Ukraina: Venäjä hyökkäsi aiemmin 90–100 kertaa päivässä, nyt 20–29

Presidentti Putin on vieraillut Krimin niemimaalla ja Mariupolissa

Lähteet Politicolle: Ukraina hyökännee toukokuussa

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022