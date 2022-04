Kuljakin teko tuomittiin yleisesti, ja Kansainvälinen voimisteluliitto FIG ilmoitti pohtivansa seuraamuksia . Venäjällä Kuljak kuitenkin nauttii suosiosta. Hän osallistui monien muiden huippu-urheilijoiden tapaan Vladimir Putinin tukitapahtumaan Moskovassa, ja nyt venäläinen Zasport on NRK:n mukaan aloittanut yhteistyön Kuljakin kanssa.

Zasportilla puolestaan on läheiset välit Venäjän kärkipaikoille, sillä sen johdossa on Anastasija Zadorina, joka tunnetaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kenraalin tyttärenä. Zasport on aiemmin vaatettanut muun muassa venäläiset olympiaurheilijat Pekingin olympialaissa.