Venäläisurheilija pöyristytti Z rinnassa palkintopallilla – tapaukseen ollaan puuttumassa rajuin toimin

Pöyristyttävä episodi tapahtui reilut kaksi viikkoa sitten Qatarin Dohassa nojapuiden maailmancupin päätöskilpailussa, jossa Ivan Kuljak sijoittui kolmanneksi. 20-vuotias venäläinen nousi palkintokorokkeelle rinnassaan Z-kirjain, joka on symboloinut tukea Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan.

– Ukrainalaiset kohtelivat meitä rumasti. He aloittivat politikoinnin, joten teippasin merkin asuuni, kun he alkoivat käyttäytyä niin.

– He olivat kietoutuneet lippuihin ja huusivat lavalla: "Kunnia Ukrainalle." Niin ei sääntöjen mukaan saa toimia, mutta he tekivät niin. He vaativat meidän sulkemistamme kilpailusta, vaikka emme sanoneet tai tehneet mitään pahaa kenellekään. Mielestäni tein, mitä piti tehdä.