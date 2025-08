Suomalaisurheilijoilla karu olosuhdehaaste MM-kisoissa

Suomi osallistuu kahdeksan urheilijan voimin syys- ja lokakuun vaihteessa Intiassa järjestettäviin parayleisurheilun MM-kilpailuihin.

Suomen ratakelaajista New Delhissä kisaavat Amanda Kotaja (100 ja 400 metriä), Henry Manni (100 ja 800 metriä) ja Esa-Pekka Mattila (100 metriä). Iida Lounela urakoi MM-stadionilla pituushypyssä sekä 100 ja 200 metrin juoksussa opasjuoksijansa Henrik Lounelan kanssa.

Heittolajeissa Suomea edustavat Teijo Kööpikkä (kiekko ja kuula), Petteri Peitso (kiekko) ja Pasi Heikkilä (keihäs).

Suomen joukkue varautuu Intian olosuhteisiin ja hikiseen säähän.

– Kuumuus ja varsinkin ilman kosteus on pystyttävä huomioimaan mahdollisimman hyvin niin kilpailusuoritusten aikana kuin muutenkin. Tärkeää on varautua myös New Delhin yleisen hygieniatason haasteisiin, niin ruokailuiden osalta kuin muutenkin, Suomen joukkueenjohtaja Mika Vakkuri sanoi Suomen urheiluliiton tiedotteessa.

MM-kilpailut alkavat 26. syyskuuta ja päättyvät 5. lokakuuta.