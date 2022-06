– Koska journalistit alkavat pyytää anteeksi valheellisia kirjoituksiaan? Etenkin, kun Eteri on jo ilmoittanut pysyvänsä Venäjällä. Tällaisesta täytyy joutua tilille. Kuka voi puolustaa totuutta, jos eivät toimittajat? Jopa he kirjoittavat valeita nykyään, Tarasova tilitti Tassin mukaan.

Tutberidze on jo ennen Valijevaa tullut tunnetuksi hyvin nuorten luistelijoiden nostamisesta maailman huipulle. Tutberidzen valmennusmetodeja on kuvattu epäinhimillisiksi, mutta menestyksensä ansiosta hän on noussut suureen arvoon Venäjällä, ja presidentti Vladimir Putin on palkinnut Tutberidzen valtiollisella kunniamerkillä.