Paljastus Kärpistä: Suomalaiskaksikko ulkona suunnitelmista

Reippaalla kädellä uudistuneen Kärppien Liiga-joukkue on tällä erää valmis, kertoo urheilujohtaja Kimmo Kapanen. Paluun kaukaloon tekevä Markus Nutivaara oli toistaiseksi viimeinen palanen oululaisten kuvioon.

Kärpät laittoi mahalaskuun päättyneen viime kauden jälkeen tuulemaan. Urheilujohtaja Mikko Myllykoski sai väistyä. Kevään aikana toimistolta lähti myös kehitysjohtaja Lasse Kukkonen.

– Tässä on iso muutos kesän aikana tapahtunut organisaatiossa. Nyt on uuden alun mahdollisuus, joka meidän pitää lunastaa. Askel kerrallaan eteenpäin, Myllykosken korvannut Kimmo Kapanen sanoo MTV Urheilulle.

Muutokset eivät jääneet jään ulkopuolelle. Pohjoisen suurseuran pääkäskijäksi pestattiin KalPan Suomen mestariksi luotsannut Petri Karjalainen. Joukkuekin uudistuu. Kärppien nimekkäimmät hankinnat ovat muun muassa maalivahti Niklas Rubin, hyökkääjä Matyas Kantner ja viimeisimpänä NHL-taustainen puolustaja Markus Nutivaara. Kaksi vuotta sitten uransa lopettamisesta kertonut Nutivaara palaa kaukaloihin, sillä vaikeat lonkkavaivat ovat helpottaneet.

Joukkue on tässä vaiheessa täynnä.

– Nyt on tarpeellinen määrä pelaajia oikeilla pelipaikoilla. Pelit sitten näyttävät, että missä mennään. Torstainahan se alkaa, Kapanen viittaa tulevaan Sport-harjoitusotteluun.

– Halusimme, että joukkue on ennen kaikkea liikkuvampi. Nykykiekon vaatimukset huomioiden se on rakennettu. Pyrimme ottamaan maksimin ulos pelaajista, jotka meillä on.

Kärppätaustaisista pelaajista vapaina ovat edelleen muun muassa hyökkääjä Julius Junttila ja puolustaja Ville Pokka. Kumpikaan ei todennäköisesti pelaa ensi kaudella Oulussa.

– Ei ole meillä suunnitelmissa. Ei ole puolin tai toisin tullut kontaktia, Kapanen kommentoi Junttilan osalta.

33-vuotias Junttila kiekkoili viime kaudella Tshekin pääsarjassa. BK Mlada Boleslavin riveissä syntyi 10+18=28 pistettä 49 matsissa. Hyökkääjä on pelannut koko Liiga-uransa, yli 500 ottelua, Kärpissä. Viimeksi hän edusti kasvattiseuraansa ennen siirtymistään Tshekkiin.

KHL:ssä ja Sveitsissä urallaan vuosia viettänyt Pokka puolestaan harjoittelee Kapasen mukaan NHL-pelaajien jäävuoroilla Oulussa, mutta mustekynää ei ole näkösällä. Puolustaja pelasi viime sesongilla Kärpissä joulukuusta alkaen.

– Kun Nutivaaran sopimus tehtiin, niin pakkipaikat tulivat tällä erään täyteen. Emme lupaa mitään suuntaan taikka toiseen. Ei ole aikomusta tehdä nyt lisähankintoja, Kapanen toteaa Pokasta.

SM-liiga alkaa tiistaina 9. syyskuuta. Kärpät kohtaa tuolloin kotonaan Sportin.