Kuljak sijoittui nojapuiden maailmancupin päätöskilpailussa kolmanneksi ukrainalaisen Ilja Kovtunin ja kazakstanilaisen Milad Karimin jälkeen. Palkintojenjaossa venäläisurheilija aiheutti järkytystä esiintymällä palkintopallilla Z-kirjain teipattuna rintaansa. Kirjan Z on viime aikoina tullut tutuksi Ukrainaan hyökänneiden Venäjän sotajoukkojen tunnuksena.

Venäläisten käyttämän Z-sotatunnuksen alkuperästä ei ole varmaa tietoa. Guardianin mukaan yksi teoria tulkitsee, että Z tulisi venäjänkielisestä sanasta "länsi" (zapad). Myös Kuljakin esittämä "voiton puolesta" (za popedu) on ollut spekulaatioissa. Yhtä kaikki tunnus yhdistyy voimakkaasti Venäjän sotatoimiin Ukrainassa.

Venäläisurheilijat on suljettu lähes kaiken kansainvälisen urheilutoiminnan ulkopuolelle Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia. Telinevoimistelussa venäläisurheilijat kuitenkin ovat vielä saaneet jatkaa kilpailemista. Ensi viikolla Venäjän ja sen liittolaisen Valko-Venäjän urheilijat kuitenkin suljetaan pois kaikista FIG:n alaisista kilpailuista.

– Ukrainalaiset kohtelivat meitä rumasti. He aloittivat politikoinnin, joten teippasin merkin asuuni, kun he alkoivat käyttäytyä niin, Kuljak sanoi.

– He olivat kietoutuneet lippuihin ja huusivat lavalla: "kunnia Ukrainalle". Niin ei sääntöjen mukaan saa toimia, mutta he tekivät niin. He vaativat meidän sulkemistamme kilpailusta, vaikka emme sanoneet tai tehneet mitään pahaa kenellekään. Mielestäni tein, mitä piti tehdä.