Ystävän suru: Työmatkalle lähtenyt Janne Huttunen katosi jäljettömiin, metsästä löytyivät vain auto ja puhelin – "En osaa enää sanoa, mihin lähtisin etsimään"

MTV Uutiset tapasi Huttusen pitkäaikaisen ystävän, 30 vuotta hänet tunteneen Anne Niirasen Huttusen katoamispaikalla Itä-Suomessa.

Keiteleeltä kotoisin oleva mies ilmoitti lähteneensä torstaina 8. lokakuuta kotoaan töihin Pyhäjärvelle. Paikkakuntien välinen matka on reilut 60 kilometriä, mutta mies ei koskaan saapunut perille.

Viimeiset havainnot kadonneesta löytyivät Rillankivi-nimisen nähtävyyden lähettyviltä sijaitsevalta metsäautotieltä, josta löydettiin miehen auto ja puhelin. Etsinnät on kohdistettu näille seuduille poliisin ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimesta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Enemmän kysymyksiä kuin vastauksia"

Kun uutinen pitkäaikaisen ystävän katoamisesta tavoitti Niirasen, hän ei voinut jäädä vain toimettomaksi. Nainen alkoi organisoida virallisten etsintöjen lisäksi lähes päivittäin järjestettyjä vapaaehtoisia etsintöjä katoamisalueella, joihin on osallistunut kymmeniä paikkakuntalaisia. Ihmisiä on tavoitettu mukaan paikallisesta sosiaalisen median ryhmästä.

– On hienoa huomata, että vapaaehtoisuutta löytyy. Sitä lähimmäisenrakkautta on vielä olemassa, vaikka välillä tuntuu, ettei tiedetä edes, kuka asuu naapurissa, mutta kyllä sitä vielä on. Yhteisöllisyys on tällaisten pienten paikkakuntien etu. Kadonnut on aina jonkun omainen: äiti, isä, lapsi, sisko, veli… Se voi olla ihan kuka tahansa, puoliso. Läheisen katoaminen voi sattua ihan omalle kohdallesi, ystävä kertoo.

Viime sunnuntaina Niirasen toimesta järjestettiin toistaiseksi viimeiset etsinnät, ellei jotain ratkaisevia vihjeitä tule esiin. Tuolloin mukana oli 36 vapaaehtoista ja neljä koiraa.

– Kyllä me on tämä maasto koluttu aika isolta alueelta. Enemmän on kysymyksiä kuin vastauksia. Varmaan nyt tässä vaiheessa odotan, että tulee poliisilta pyyntöä etsiä. Minä en osaa enää sanoa, mihin minä lähtisin etsimään, Niiranen toteaa.

Omaisille rauha

Keiteleläismiehen katoamiseen työmatkalla liittyy paljon kysymyksiä, jotka kaipaavat vastauksia. Miehen läheisille ja ystäville epätietoisuus on vaikeaa.

– Olen tuntenut Jannen 30 vuotta, ollaan oltu työkavereita ja tehty vapaa-ajalla yhdessä asioita. Minulla on tällä hetkellä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Välillä pää lyö ihan tyhjää, mitä on oikein tapahtunut, Niiranen huokaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jaksan vaihtelevasti, on hyviä päiviä ja on huonoja päiviä. Niin kauan, kun ei ole vastausta, tämä asia on mielessä.

Ystävä toivoo, että Huttusen omaisille annetaan rauha surullisen tapauksen tiimoilta.

– Toivottavasti saataisiin pikaisesti jonkinlainen selvyys siihen, mitä on tapahtunut. Toivon myös, että annettaisiin omaisille rauha. Kaksi viikkoa on mennyt, eihän me voida tietää, mitä vielä tapahtuu, ystävä toteaa.

Poliisi tutkii tapausta

Poliisi alkoi tutkia tapausta lauantaina 10. lokakuuta, kun paikallinen metsämies ilmoitti hylätystä autosta Rillankiven läheisyydessä syrjäisen metsäautotien varrella.

Metsämies oli nähnyt auton samalla paikalla syrjäisen metsätien varressa jo perjantaina. Hänen epäilyksensä heräsivät, kun erikoiselle paikalle parkkeerattu auto ei ollut lauantaihinkaan mennessä hievahtanut. Hän ilmoitti asiasta poliisille. Poliisit löysivät Huttusen puhelimen autosta.

Poliisitutkinnan aikana ei ole noussut esiin rikosepäilyjä. Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Rytkönen kertoo, ettei mitään mahdollisuuksia voida sulkea pois vielä tässä vaiheessa katoamista.

– Tässä on useita mahdollisuuksia, onko hän kadonnut omasta tahdosta vai jonkun muun toimesta tai jotain on sattunut. Sitä ei voida vielä tässä vaiheessa tietää, sillä kun tyhjä auto löytyy paikalta, kaikki on mahdollista, Rytkönen toteaa.