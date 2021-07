Aimo, 67, lähti yöllä kotoaan eikä koskaan palannut – avopuoliso Merjan tuska on kestänyt jo yli 7 viikkoa

Katoamishetkellä Vesannolla on ollut yllään mahdollisesi vain harmaat yöhousut ja vaalea t-paita eikä hänellä ollut kenkiä jalassa.

Miehen pitkäaikainen avopuoliso Merja Makkonen huomasi katoamisen toukokuisen perjantain aamuna herättyään yöunilta. Avopuoliso ajatteli, että mies on todennäköisesti ulkosalla tekemässä askareitaan.

Makkonen meni pihalle huutelemaan miestä, mutta vastausta ei kuulunut. Mies on hänen arvionsa mukaan poistunut kotoa yökahden ja aamuyhdeksän välillä.

Epätietoisuuden piinaa on kestänyt jo yli seitsemän viikkoa. Hän on erittäin huolissaan avopuolisonsa kohtalosta.

– En vielä tahtoisi menettää toivoani. Pyytäisinkin, että ihmiset kulkisivat silmät auki ja ilmoittaisivat, jos he huomaavat jotakin Aimon katoamiseen liittyvää.

Monipuolista maastoa

Poliisi on etsinyt miestä muun muassa koirapartioiden ja lennätettävien helikoptereiden avulla, mutta mitään ei ole löytynyt. Pääasiassa poliisi on tehnyt maastoetsintöjä.

– Aikaa on kulunut paljon, ja jos hän on maastossa, niin todennäköisyydet alkavat aika huonolta vaikuttaa. Etsintöjä ei ole tehty päivittäin, mutta tasaisin väliajoin ja mahdollisuuksien mukaan tässä parin kuukauden aikana. Aimoa ei kuitenkaan ole löytynyt, poliisi kertoo.

– Lähistöllä on monipuolista eteläsuomalaista maastoa. On erilaisia vesistöjä, joki, suota, metsää ja kalliomuodostelmia. Olemme tarkistaneet railot, joihin ihminen voisi päätyä ja myös suoalueita on tutkittu.