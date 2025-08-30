Jenkkikatastrofi US Openissa – "En tiedä, miten tästä toivutaan"

Yhdysvaltalainen Ben Shelton loukkaantui perjantaina tenniksen miesten kaksinpelissä ja keskeytti osaltaan Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen.

Kyseessä oli 22-vuotiaan uran ensimmäinen luovutus, minkä myötä kariutuivat Sheltonin haaveet olla ensimmäinen yhdysvaltalainen, joka voittaa miesten kaksinpelin Yhdysvaltain avoimissa sitten Andy Roddickin mestaruuden vuonna 2003.

Turnauksessa kuudenneksi sijoitettu Shelton joutui keskeyttämään kolmannen kierroksen ottelun hartiavamman vuoksi. Ennen loukkaantumistaan Shelton oli johtanut ranskalaista Adrian Mannarinoa, jolle irtosi lopulta paikka 16 parhaan joukossa.

– Kun hänellä alkoi olla kipuja, hän johti ottelua. Hän olisi rehellisesti sanottuna luultavasti voittanut tuon ottelun, Mannarino sanoi.

– Erittäin valitettavaa hänelle ja onnekasta minulle, hän lisäsi.

Mannarino, 37, saa seuraavalla kierroksella vastaansa tshekkiläisen 20:nneksi sijoitetun Jiri Leheckan. Mannarino ei ole ikinä yltänyt puolivälieriin grand slam -turnauksessa.

Sheltonin maanmies Frances Tiafoe puolestaan karsiutui kolmannen kierroksen myötä. Saksan Jan-Lennard Struff voitti 17:nneksi sijoitetun Tiafoen erin 6–4, 6–3, 7–6 (9–7).

Kyseessä oli Tiafoen varhaisin tappio US Openissa sitten vuoden 2019.

– En tiedä, miten tästä toivutaan, rehellisesti sanottuna, Tiafoe sanoi.

Myös Frances Tiafoen pelit päättyivät poikkeuksellisen aikaisin.

Struff jatkaa seuraavaksi neljännesvälieriin ja saa vastaansa turnauksessa seitsemänneksi sijoitetun serbialaistähti Novak Djokovicin.

Sabalenka ja Alcaraz jatkoon

Miesten puolelta neljännelle kierrokselle ylsi lisäksi muun muassa Carlos Alcaraz. Kakkossijoitettu espanjalaistähti voitti Italian 32:nneksi sijoitetun Luciano Darderin 6–2, 6–3, 6–0.

Yhdysvaltain avoimet vuonna 2022 voittanut Alcaraz kohtaa seuraavaksi Ranskan Arthur Rinderknechin, joka voitti maanmiehensä Benjamin Bonzin erin 4–6, 6–3, 6–3, 6–2.

Naisten kaksinpelin maailmanlistan ykkönen Aryna Sabalenka eteni niin ikään 16 parhaan joukkoon perjantaina.

Valkovenäläistaiturille avautui jatkopaikka, kun hän voitti Kanadan Leylah Fernandezin erin 6–3, 7–6 (7–2). Sabalenka sai samalla kostettua vuoden 2021 Yhdysvaltain avointen välierissä Fernandezille kärsimänsä yllätystappion.

– Halusin tätä kostoa kovasti, Sabalenka sanoi jälkeenpäin.

Hän sanoi neljän vuoden takaisen tappion olleen kova oppitunti.

– Halusin vain todistaa itselleni, että olin oppinut läksyn ja että kehityin pelaajana ja voisin saavuttaa tämän voiton, hän jatkoi.

Sabalenkan seuraava vastustaja on Espanjan Cristina Bucsa, joka pudotti 19:nneksi sijoitetun Elise Mertensin erin 3–6, 7–5, 6–3.

Neljännesvälieriin jatkavat lisäksi muun muassa yhdeksänneksi sijoitettu Kazakstanin Jelena Rybakina sekä neljänneksi sijoitettu Yhdysvaltain Jessica Pegula.