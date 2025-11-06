Tästä vuodesta on tulossa mittaushistorian toiseksi tai kolmanneksi lämpimin vuosi, selviää Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n tuoreesta raportista.
State of the Global Climate Update 2025 -raportin mukaan maailmanlaajuinen ilmaston lämpeneminen etenee edelleen nopeasti.
– Lämpötilat, merenpinnan nousu ja jäätiköiden sulaminen kertovat samaa viestiä: ilmaston lämpeneminen kiihtyy, ja sen seuraukset näkyvät kaikkialla. Kunnianhimoisia toimia tarvitaan erityisesti mailta, jotka tuottavat suurimman osan maailman päästöistä, sanoo Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas WMO:n raporttia käsittelevässä tiedotteessa.
Lue myös: "Hiilijalanjälki on huijausta" – Trump kertoi kantansa ilmastonmuutokseen
Ilmaston lämpeneminen etenee nopeasti, vaikka El Nino ja La Nina -sääilmiöiden vaihtelut vaikuttavat hetkellisesti lämpötiloihin. Ne ovat luonnollisia sääilmiöitä, jotka liittyvät Tyynenmeren pintalämpötilojen vaihteluun.
Pariisin ilmastosopimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen tulisi pysäyttää selvästi alle kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna, mieluummin enintään 1,5 asteeseen. Tavoitteesta ollaan selvästi jäämässä.