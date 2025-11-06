Juuri nyt Avaa

Ilmaston lämpeneminen etenee nopeasti, vaikka El Nino ja La Nina -sääilmiöiden vaihtelut vaikuttavat hetkellisesti lämpötiloihin. Ne ovat luonnollisia sääilmiöitä, jotka liittyvät Tyynenmeren pintalämpötilojen vaihteluun.

– Lämpötilat, merenpinnan nousu ja jäätiköiden sulaminen kertovat samaa viestiä: ilmaston lämpeneminen kiihtyy, ja sen seuraukset näkyvät kaikkialla. Kunnianhimoisia toimia tarvitaan erityisesti mailta, jotka tuottavat suurimman osan maailman päästöistä, sanoo Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas WMO:n raporttia käsittelevässä tiedotteessa.

State of the Global Climate Update 2025 -raportin mukaan maailmanlaajuinen ilmaston lämpeneminen etenee edelleen nopeasti.

Tästä vuodesta on tulossa mittaushistorian toiseksi tai kolmanneksi lämpimin vuosi, selviää Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n tuoreesta raportista .

Sään ääri-ilmiöt yleistyvät

Tänäkin vuonna on nähty erilaisia sään ääri-ilmiöitä, jotka yleistyvät ilmaston lämmetessä ja käyvät aiempaa voimakkaammiksi. Säästä ja ilmastosta johtuvat katastrofit aiheuttavat merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.