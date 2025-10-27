Syyttäjä on nostanut kuutta ihmistä vastaan syytteen ympäristön turmelemisesta Helsingin Stansvikissä.
Syyttäjän mukaan hakkuutöissä toissa lokakuussa turmeltiin noroa. Noro on pieni vesiuoma ja vesilain suojelema luontotyyppi.
Helsingin Sanomien mukaan syytettynä on muun muassa työnjohtoa Helsingin kaupungilta ja liikelaitos Staralta.
Syyttäjän mukaan syytetyt kiistivät esitutkinnassa syyllistyneensä rikokseen. Asianomistajana jutussa on Uudenmaan ely-keskus.
Viime viikolla Helsingin käräjäoikeus hylkäsi noroa turvanneen ympäristöaktivistin syytteen poliisia vastaan niskoittelusta toissa lokakuussa. Oikeus katsoi, että nainen viivytti muiden aktivistien kanssa metsätöiden tekemistä ja siten todennäköisesti esti noron tuhoutumisen kokonaan.
Oikeuden mukaan kyse oli viimesijaisesta keinosta puolustaa lailla suojeltua yhteistä oikeushyvää ja siksi teko oli tarpeellinen, puolustettava ja oikeutettu.