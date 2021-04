Yrittäjien Mikael Pentikäisen kolumni: Koronakriisi on tehnyt yrityksistä tahtomattaan toisten yritysten pankkeja

Koronakriisi on iskenyt monella tapaa yrityksiin ja yrittäjiin. Yksi pahentunut ongelma on se, että monesta yrityksestä on tullut tahtomattaan toisen yrityksen pankki, kirjoittaa MTV Uutisten kolumnissaan Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.