Firmoille on maksettu suoria koronatukia jo yli 200 miljoonaa euroa – "Tunteet tulevat pintaan yrityksissä, joita ei ole voitu rahoittaa"

– Ylivoimainen enemmistö yrittäjistä osaa hakea tukea oikealta luukulta, vaikka yritysjärjestelyjä on monenlaisia, sanoo Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.

Hallitus on luvannut yrityksille suoraa tukea koronakriisiin vajaat 1,5 miljardia euroa. Potista Business Finlandin osuus on 800 miljoonaa, ely-keskusten 400 miljoonaa ja kuntien 250 miljoonaa euroa.

– Eniten murhetta ja epävarmuutta on aiheuttanut yksinyrittäjille luvattu apu kunnista. Se ei vedä kentän näkökulmasta yhtä hyvin kuin Business Finlandin ja ely-keskusten prosessit, sanoo Kuismanen.

Muutamissa kunnissa tuen jakaminen on aloitettu. Kuismasen mukaan esimerkiksi Haminassa on jo tullut päätöksiä ulos, mutta liian paljon on kuntia, joissa prosessit ovat vielä hyvin alkuvaiheessa.