Yritysten väliset maksuajat venyneet – Suomen yrittäjien mukaan pienet kärsivät isojen toiminnasta: "Meillä on laki, jota kukaan ei valvo"

Toivosen mukaan Suomen yrittäjien selvitykset osoittavat, että varsinkin suuryritykset pidentävät yksipuolisesti maksuaikojaan. Näin oli jo ennen koronakriisiä. Järjestö katsoo, että isommat käyttävät näin pienempiä "pankkeinaan", mikä on epäoikeudenmukaista.

Maksuja myöhässä yli vuoden

Yrityssiivousta tekevällä CleanMarin Oy:llä on asiakkailta saatavia vielä yli vuoden takaa.

– Niitä laskuja on lyhennetty, mutta koko pääomaa ei olla viime keväältä vielä saatu takaisin, toimitusjohtaja Mari Laaksonen kertoo MTV Uutisille.

Laaksosen yritys on siitä hyvässä asemassa, ettei maksujen viivästyminen ole aiheuttanut pahoja talousvaikeuksia. Moni CleanMarinille maksujaan lykänneistä on toisia pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joiden kanssa yrityksellä on ollut pitkä ja hyvä asiakassuhde. Laaksonen haluaa pitää suhteet hyvinä eikä turvautua perintätoimistoihin.