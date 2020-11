Yrittäjänuoret syyttävät Helsingin virkamiestä korruptiosta: "Meiltä on pyydetty rahaa pöydän alta" – poliisi käynnistänyt esiselvityksen

Viikonloppuna nuorten yrittäjien, Jesse Kettusen, Ilmari Heikkisen ja Onni Heikkisen, julkaisemassa Facebook-päivityksessä syytettiin kahta Helsingin kaupungin virkamiestä kovin sanoin. Päivitys on sittemmin poistettu.

Yrittäjät päättivät avautua kertomansa mukaan kohtaamastaan vääryydestä vuosien ajalta, kun he ovat pyörittäneet Helsingin Aurinkolahdessa vesiurheiluvälineiden vuokraamoa.

– Mitä tulee yrittäjyyteen Suomessa ja sen ympärille. Aivan haista paska juttu. Suomessa ei todellakaan tueta yrittäjiä, saatikaan pienyrittäjiä, jos mitään. Me olemme kohdanneet niiiiiiin paljon byrokratiaa, korruptiota ja kaikkea siitä väliltä kuin ikinä voisi kuvitella, päivityksessä todettiin.

Vakavimmat syytökset liittyvät korruptioon. Yrittäjien mukaan heiltä on pyydetty "puhdasta rahaa", jotta heidän hankkeidensa suunnitelmat toteutuisivat nopeammin.

– Tähän emme suostuneet ja tämän jälkeen yrittäjämme tie on ollut täyttä helvettiä, päivityksessä kirjoitettiin ja viitattiin vuoden 2016 Aurinkolahden ravintolahankkeeseen.

Helsingin kaupunki julkaisi vastineen

Helsingin kaupungin liikuntavirasto on julkaissut aiheesta tiedotteen . Kaupungin mukaan sosiaalisessa mediassa levinneet vakavimmat syytökset koskevat korruptiota.

– Päivityksissä esitetään liikuntapalveluiden työntekijän pyytäneen suoraa rahaa, jotta hankkeet, lupa-asiat ja suunnitelmien eteneminen nopeutuisivat. Lisäksi kaupunginvaltuutetuille lähetetyissä viesteissä on esitetty väitteitä lähipiirin suosimisesta.

Päivityksessään yrittäjät kertovat turhautumisestaan, koska kaupunki torppasi heidän pitkäaikaiset suunnitelmat kelluvasta ravintolasta ja vuokraamosta. Kaupungin mukaan asiaa on tarkasteltu laajasti, mutta ehdotukselle ei ole vielä löytynyt sopivaa paikkaa. Lisäksi kaupunki huomauttaa, että pidempiaikainen vuokraus keskeisillä paikoilla toteutetaan avoimen haun menettelyllä.

Varastettiinko yrittäjien idea?

– Aurinkolahti mainittiin yhtenä kokeilujen mahdollisena sijaintina. Kyseinen Itä-Helsingin rantareitin selvitys listaa monipuolisesti mahdollisia merellisiä palveluja, joista osa on toteutettavissa nopeasti ja helposti. Kuitenkin esimerkiksi kelluvien palvelujen tuottaminen Aurinkolahdessa ei ole mahdollista turvallisesti ilman merkittäviä muutoksia, kaupunki kertoo.

Kiistaa on myös herättänyt yrittäjien saunalautan säilyttäminen Aurinkolahden laiturissa. Yrittäjien mukaan kaupunki osoitti yrittäjille vuonna 2019 5000 euron laskun laiturin käytöstä. Kaupungin mukaan yrittäjä säilytti huomautuksista huolimatta saunalauttaa säännöllisesti vain lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitetussa laiturissa, mutta yrittäjille osoitetusta laskusta luovuttiin.

Helsingin kaupunki on käynnistänyt sisäisen tarkastuksen esitettyihin väitteisiin liittyen, jotta jokaisen tapauksen osapuolen oikeusturva voidaan turvata, kertoo Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan johtaja Tommi Laitio.

"Tästä casesta tulee vielä paljon isompi"

– He ovat kertoneet kokeneensa samanlaista kohtelua kaupungin osalta. Meille, myös minulle, on toimitettu todistusaineistoa muiden yhtiöiden osalta, jotka tulemme toimittamaan eteenpäin poliisille. Tästä casesta näyttäisi tulevan paljon isompi, kuin tähän asti on luultu. Vaikuttaa siltä, että tämä koskettaa monia henkilöitä Helsingin kaupungilla, Lindblom kertoo.