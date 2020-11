Helsingin ravintolajupakassa syyllistetty virkamies on viettänyt unettomia öitä: "En ole pyytänyt lahjusta missään tilanteessa"

Vakavimmat yrittäjien syytökset liittyvät korruptioon. Yrittäjien mukaan heiltä on pyydetty "puhdasta rahaa", jotta heidän hankkeidensa suunnitelmat toteutuisivat nopeammin.

"Syytökset vääriä"

"Syyttä ja perustelematta julkaistu"

Virkamiehen mukaan hän on ollut ensimmäisen kerran tekemisissä Helsingin Aurinkolahden vesivuokrausvälineyrityksen yrittäjien kanssa vuoden 2019 keväällä. Päivityksessä yrittäjät kertovat lahjusepäilyn liittyneen vuoden 2016 tapaukseen. Virkamiehen mielestä hänet on nyt liitetty mukaan tähän epäilyyn, koska hänet nimettiin julkaisussa.

– Ei se hyvältä tunnu. Tavallinen virkamies on aika voimaton tällaisen edessä, tuntuu siltä, että on tarve ja tekisi mieli jotain tehdä asian saamiseksi kuntoon, mutta ei ole mitään tehtävissä. Jos lähtee mukaan keskusteluun netissä, ei sekään välttämättä auta. Tämä julkaisu on sen verran henkilöön kohdistunut asia, että olen kokenut, että minun täytyy puolustaa itsenäni.