Katso video: Veneenomistajat ovat joutuneet pattitilanteeseen Kotka Yacht Storen kanssa – MTV Uutiset seurasi tapahtumia paikan päällä. Julkaistu 41 minuuttia sitten Anna Saraste anna.saraste@mtv.fi Juho Lauri juho.lauri@mtv.fi Kuohunta Kotka Yacht Storen ympärillä jatkuu. Veneenomistajien mukaan yritys kieltäytyi luovuttamasta veneitä ja on rikkonut aiemmin voimassa olleita sopimuksia. Kotkan satamassa nähtiin torstaina iltapäivällä poikkeuksellinen välikohtaus. Useita veneenomistajia, joiden mukaan heidän veneitään pidettiin perusteettomasti panttina Kotka Yacht Storen hallissa, ilmestyi autojen ja peräkärryjen kanssa hakemaan omaisuuttaan pois. Kotka Yacht Store on yritys, joka säilyttää huvijahteja ja muita aluksia hallissaan esimerkiksi talven yli tai korjaustöiden ajan. Yrityksen johdolla on suoraan yhteyksiä Venäjään sekä esimerkiksi EU:n pakotteiden kohteina oleviin henkilöihin. MTV Uutiset on uutisoinut aiemmin muun muassa Kotka Yacht Storen säilyttämästä, Venäjän entiseen presidenttiin Dmitri Medvedeviin yhdistetystä huvijahdista, joka on edelleen Kotkassa. Lue myös: MTV pääsi Medvedeviin yhdistettyyn luksusjahtiin – tältä näyttää venäläinen luksus keittiöstä makuuhuoneisiin





MTV Uutisten toimittaja Juho Lauri seurasi tilannetta torstaina paikan päällä. Ennakko-odotusten vastaisesti veneenomistajat pääsivät säilytyshalliin ja hakivat veneensä pois.

Toisinkin olisi voinut käydä.

Esimerkiksi veneenomistaja Henri Herranen onnistui tänään ensimmäistä kertaa hakemaan tavaroitaan. Yritys oli jo viides.

– Tänään sujui ihan hyvin. Muina päivinä ei ihan sujunut. Toivottavasti jokainen saa nopeasti omat tavaransa pois täältä, Herranen kommentoi MTV Uutisille.

Hänen mukaansa säilytyshalli on käytännössä katsoen jo aika lailla tyhjä.

– Tilanne on ollut hyvin epäselvä. Ei tiedetä, kuka hallin omistaa ja mitä täällä tapahtuu. Asiakkaat haluavat veneensä pois, sillä on vaarana, että halli kylmenee ja kalliit veneet jäätyvät, Herranen selittää.

Ei noudateta aiempia sopimuksia

Yksi veneen luovutusta edelleen odottavista henkilöistä on Matti Myllymäki, jolla on hallissa 25-metrinen asuntolaiva.

Hänen asuntolaivansa on ollut Kotkassa korjattavana.

– Siellä on kaikki enemmän tai vähemmän sekaisin. Sataman uudet omistajat eivät suostu noudattamaan aiempia sopimuksia, Myllymäki kertoo MTV Uutisille puhelimitse.

Myllymäen mukaan useamman asiakkaan syyttävä sormi osoittaa Kotka Yacht Storen hallituksen jäsentä Stefano La Melaa.

La Mela on varsin tunnettu luksusvenebisneksessä. Hän pyörittää muun muassa La Lux -nimistä luksusristeilyjä järjestävää yritystä.

Myllymäki on vaatinut asianajajan avustuksella perumaan hänelle lähetettyjä, aiempien sopimusten vastaisia laskuja. Myllymäki sanoo hoitaneensa kaikki tarvittavat maksut ajallaan.

– Jos haluaa hoitaa bisnekset asiallisesti, pitäisi noudattaa aiemmin sovittua, myös jos kyse on suullisesta sopimuksesta, hän summaa.

Kotka Yacht Storen ympärillä kuohuu

Kotka Yacht Store näyttääkin ajautuneen sekavaan ja osin kiistanalaiseen tilanteeseen.

Yrityksen entinen asiainhoitaja Heikki Kuokka kertoo, että osaa suomalaisista asiakkaista ei yhtäkkiä päästetty hakemaan veneitään hallista syyskuun hallitusvaihdoksen jälkeen.

Kuokan mukaan La Mela on estänyt veneiden luovutukset, ja vaatii omistajilta rahasuorituksia ilman selkeää oikeudellista perustetta.

– Tilanne on käytännössä kiristystä. Asiakkaat eivät saa veneitään ulos ennen, kuin maksavat La Melan esittämiä, perusteettomia laskuja, Kuokka sanoo.

Kotka Yacht Storen entisen asianhoitaja Heikki Kuokan mukaan yritys vaatii veneenomistajilta rahaa perusteetta.MTV Uutiset

MTV Uutiset tavoitti Stefano La Melan ja pyysi tätä kommentoimaan yrityksen tilannetta.

La Melan mukaan Kotka Yacht Store on kieltäytynyt luovuttamasta omistajilleen sellaisia aluksia, joiden osalta on ollut avoimena olleita maksuja.

Hänen mukaansa telakalla on oikeus pidättäytyä luovuttamasta venettä, kunnes kaikki telakointiin ja tilattuihin töihin kohdistuvat maksut on maksettu. Tältä ajalta telakka voi periä myös päiväkorvausta erikseen, La Mela sanoo.

– Emme pyydä lisäkorvauksia, vaan yksinkertaisesti toimimme telakkaehtojen mukaisesti, hän kuvailee puhelimessa.

Yritysjärjestelyt levällään

Kuokka kertoo, että Kotka Yacht Storen omistaa edelleen venäläinen liikemies Aleksei Ponomarenko, joka on ollut yhtiön taustalla vuodesta 2018.

Ponomarenko nimitti syyskuussa 2025 Stefano La Melan yrityksen hallitukseen ja poisti samalla Kuokan hallituksesta.

– Ponomarenko ilmoitti myöhemmin myyneensä yrityksen englantilaiselle sijoitusrahastolle, mutta kukaan ei tiedä, onko kauppa todella toteutunut. Käytännössä La Mela toimii nyt yksin päätösvaltaisena paikan päällä, Kuokka sanoo.

La Melan mukaan yrityksen myynti on vielä kesken.

– Yritysjärjestelyjä ei ole saatettu vielä loppuun asti. Kaikki osapuolet, minä mukaan lukien, toivoisimme työrauhaa tälle jaksolle, hän sanoo MTV Uutisille.

Stefano La Melan mielestä Kuokka on henkilökohtaisista syistä kertonut yrityksen vaikeuksista julkisuuteen.

– Hän on omalla ristiretkellään, joka todennäköisesti johtuu siitä, että hänet on yrityksestä poistettu.

Tulli ja viranomaiset seuraavat tilannetta

Kotka Yacht Store on myös tullivarasto, mikä tekee tilanteesta viranomaisten kannalta herkän. Kuokan mukaan Tullissa on oltu jo pitkään huolissaan yrityksen toiminnasta ja sen mahdollisista yhteyksistä rahanpesuun.

Tullin kiinnostus Kotka Yacht Storeen liittyy muun muassa tapaukseen vuodelta 2023, jolloin yksi tullivarastossa säilytetyistä aluksista poistui luvatta juhannusyönä Venäjälle.

Tapahtuma johti verottajan arvion mukaan noin puolen miljoonan euron arvonlisäverosaataviin, sillä alusta ei koskaan tullattu EU:n alueelle.

Tulli ei halunnut torstaina kommentoida yrityksen tilannetta MTV Uutisille.

Kotka Yacht Storella on kymmeniä maksuhäiriömerkintöjä, ja yhtiön varoja on tällä hetkellä ulosotossa. Ulosottovirasto odottaa suorituksia ennen kuin yrityksen mahdollisista myynneistä tai huutokaupoista voidaan tehdä uusia päätöksiä.

Ylen mukaan Kotka Yacht Store olisi tehnyt edellisellä tilikaudella 145 000 euron tappiot. Kaiken kaikkiaan yrityksen luottoluokitus on tällä hetkellä matalin mahdollinen, eli heikko.

La Melan mukaan yrityksellä odottaisi noin 40 000 euron edestä saatavia. Hän on kuitenkin optimistinen, että yritysjärjestelyt tulevat kuittaamaan viimeaikaiset tappiot.

Huutokauppa edelleen auki, "saatavien realisointi" etenee

Medvedeviin yhdistetty Fotinia-alus on Kotka Yacht Storen erityinen murhekryyni. Ylen aiemmassa jutussa syksyllä 2025 kerrottiin, että aluksen huutokauppa oli keskeytetty. Nyt tilanne on edelleen epäselvä.

Kotka Yacht Storella on saamatta Fotiniasta säilytysmaksuja yli satatuhatta euroa.

– Voin kertoa, että meillä on oikeus myydä omaisuus kuitataksemme saatavat kyseisen tavaran omistajalta. Se (asia) on koko ajan etenemässä, Stefano La Mela kertoo.

Eli huutokaupat ovat tulossa?

– En kommentoi, tuleeko huutokauppa vai jokin muu. Mutta aluksen saatavien realisointi on etenemässä, kyllä.