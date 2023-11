Oikeustoimilla uhkailua ja kyseenalaisia luentoja – joukko opiskelijoita ja työntekijöitä ihmettelee Sexpon toimintaa

Sexpo on toiminut vuodesta 1969 seksuaalisen hyvinvoinnin edistäjänä Suomessa. Säätiö kouluttaa seksologeja, seksuaalineuvojia, -kasvattajia ja -terapeutteja sekä antaa muun muassa ilmaista puhelinneuvontaa asiakkaille.

Useiden MTV Uutisten haastattelemien Sexpon entisten ja nykyisten opiskelijoiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden mukaan Tommi Paalasen toiminnanjohtajuuteen ja sen myötä säätiön toimintakulttuuriin on heidän mielestään kuulunut esimerkiksi vaientaminen, oikeustoimilla uhkailu ja kyseenalaisten materiaalien käyttö osana opetusta.

Osalla haastatelluista on omaa kokemusta myös seksuaalietiikan rajojen venyttämisestä säätiön entisen toiminnanjohtajan, nykyisen vastuukouluttajan, luennoitsijan ja mentorin sekä Sexpo Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtajan Tommi Paalasen toimesta.

– Sexpon toimintaa on kritisoitu siitä, että se on Paalasen johtamisen myötä mennyt enenevissä määrin hänen arvojensa suuntaan, MTV Uutisten lähteet kertovat.

Haastateltavat kertovat, että haluavat pysyä jutussa nimettömänä, sillä puhe on saattanut kääntyä oikeustoimiin heidän kyseenalaistaessaan Sexpon toimintakulttuuria aiemmin.

He myös pelkäävät, miten merkittävän seksologian alan toimijan kritisointi vaikuttaa heidän toimintaansa alalla.

MTV Uutisten tiedossa on heidän henkilöllisyytensä sekä todisteet Sexpon toimintaan osallistumisesta.

– Jos Paalasta vastaan uskaltaa nousta, on siinä oma maine ja tulevaisuus seksologian alalla uhattuna, kolmas lähteistä kommentoi.

– Opiskelijoille on soitettu perään vihaisia puheluita, jos on antanut luennoista negatiivista palautetta, opiskelijat kertovat.

Huoli rikoksesta tuomitun allekirjoittamasta todistuksesta

Yhteensä 30 opiskelijaa on nyt huolissaan, miten salakatselusta tuomitun Paalasen allekirjoittama todistus vaikuttaa heidän työllistymismahdollisuuksiinsa tai yhteistyökumppaneiden löytymiseen.

Opiskelijat huomauttavat, että vaikka raiskaussyyte hylättiin oikeudessa, tuomittiin Paalanen salakatselusta, jonka on kerrottu tapahtuneen voimakkaasti seksuaalisessa kontekstissa, jossa suostumus on ollut tärkeässä roolissa.

Tähän pyyntöön Sexpon koulutuspalvelut vastasi sähköpostillaan, että Sexpon koulutustodistukset allekirjoittaa henkilö, joka on vastuussa koulutusten järjestämisestä ja niiden pedagogiikasta, ja että tämä henkilö on koulutuspäällikkö (vt) Tommi Paalanen.

– Nyt koulutuspäällikkömme nimi on kadonnut Sexpon sivuilta ja koulutustiimi väittää Paalasen olleen koulutuspäällikkö. Allekirjoituksessa Paalanen käyttää toiminnanjohtajan titteliä, valmistuneet kertovat MTV Uutisille.

– Pyydämme aika pientä asiaa. Miksi on niin suuri tarve seistä Paalasen takana mieluummin kuin palvella asiakkaita? Paalanen ei ole saanut seksuaalirikoksesta tuomiota, mutta silti kyseessä on rikostuomio. En halua rikollisen allekirjoittamaa todistusta, kommentoi yksi valmistuneista seksuaalineuvojista.

Mitä oli siirron takana?

MTV Uutisten haastattelema Sexpon hallituksen puheenjohtaja Tiia Forsström kertoi MTV:n 30.10. julkaisemassa uutisessa , että Paalanen on yhdessä Sexpon hallituksen kanssa päättänyt väistymisestään toiminnanjohtajan tehtävästä.

MTV Uutisille esitetyssä sähköpostiviestissä Tommi Paalanen kertoo, että on siirtymässä vuoden 2023 alussa Sexpo-palvelut Oy:n hallituksen toimitusjohtajaksi ja tämän tarkoittavan sitä, että säätiön toiminnanjohtajan paikka vapautuu ja siihen rekrytoidaan uusi tekijä.

Paalanen ei ottanut MTV Uutisille lähettämässään sähköpostissa kantaa siihen, missä vaiheessa hänen siirtymisestään pois Sexpon toiminnanjohtajan tehtävistä on alun alkaen päätetty.

Opiskelijat: "Uhkailua kunnianloukkaussyytteellä"

Pöntinen toimii valtakunnallisen seksuaalikasvatuksen verkosto VALVE ry:n puheenjohtajana ja on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Hän kommentoi päivityksessään (alla) muun muassa, että Paalasen vähintään väliaikainen väistyminen Sexpon toiminnanjohtajan paikalta tämän saatua salakatselutuomion on asia, joka olisi pitänyt tehdä jo siinä vaiheessa, kun syytteet tulivat julkisuuteen.

Paalanen kertoo viesteissään, että hänen asianajajansa on arvioinut päivitysten sisällöt ja että päivitykset ovat sisältäneet valheellisia väitteitä hänestä ja ovat omiaan aiheuttamaan häneen kohdistuvaa halveksuntaa ja vahinkoa.

Hän myös kehottaa Sarkavaa, Pöntistä ja muita lähestymiään päivitysten tekijöitä poistamaan kaikki asiaa koskevat julkaisut ja oikaisemaan perättömät väitteet samalla alustalla, jossa julkaisut on tehty.

– Kyse on vallankäytöstä ja hiljentämisestä. Se, että tästä aiheesta puhutaan ja keskustellaan julkisesti, on myös osa seksuaali- ja ihmisoikeuksia, joita Sexpo väittää edistävänsä, Sarkava sanoo.

– Paalasen rikosepäilyt ja tuomio ovat julkisia asioita. On järkyttävää, naurettavaa ja pelottavaa, että hän lähtee tällä tavalla hiljentämään meitä ja Sexpo tuntuu olevan ok sen asian kanssa.

– On epäasiallista uhkailla minua kunnianloukkaussyytteellä. Koen sen vahvasti sananvapauden rajoittamiseksi. En päivityksessäni väittänyt mitään, vaan kerroin, ettei Paalasta tuomittu raiskauksesta, mutta salakatselusta tuomittiin, Pöntinen sanoo.

Näin kommentoi Paalanen

Paalanen kertoo, että hänen viestinsä on tarkoituksella laadittu niin, että se olisi mahdollisimman vähän uhkaava.

– Siinä kerrotaan jo tehdystä rikosilmoituksesta sekä pyydetään poistamaan ja oikaisemaan valheelliset väitteet tai vihjaukset, koska niiden pitäminen saatavilla on vahingollista minulle.

– Minulla on oikeus tehdä rikosilmoitus silloinm kun epäilen joutuneeni rikoksen kohteeksi kuten kenellä tahansa kansalaisella. Sen kutsuminen "uhkailuksi" on tosiasiallisesti yritys estää tai rajoittaa minua käyttämästä laillisia oikeuksiani, ja tällaiset väitteet voidaan katsoa rangaistusta ja vahingonkorvausvaatimusta koventavaksi seikaksi.

Rajojen venyttämistä luentomateriaaleissa

Riikka Pöntisellä on kokemusta Paalasen luennoista ja opintomateriaaleista, joissa hänen näkemyksensä mukaan seksuaalioikeuksien ja -etiikan rajoja venytettiin Paalasen toimesta.

– Paalanen on venyttänyt puheissaan rajoja siitä, miten raiskaus määritellään. Paalasen mukaan raiskaus on tahdonvastainen teko, mutta silti seksuaalista toimintaa. Mielestäni hänen pitäisi selkeämmin tehdä asiantuntijana rajanveto, että kyseessä on väkivaltaa, ei seksiä.