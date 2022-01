Mika Salminen pohtii koronapassin tulevaisuutta – tarvitaanko sitä enää jatkossa? "Pohja koko passin ympäriltä tippuu pois"

– Jos on niin, että rokotteet eivät estä tartuntoja, vaikka ne estävät sairastumista, silloin pohja koko sen passin ympäriltä tippuu pois, Salminen jatkaa.

Tilanne voi rauhoittua helmikuussa

Salmisen mukaan uusimman korona-aallon taittumista on vaikea arvioida, mutta hän on varovaisen optimistinen.

Salminen sanoo, että tilannetta on sikäli hankala ennustaa, koska vastaavanlaista aaltoa ei olla ennen nähty.

– Ainoa missä nähtiin, on Etelä-Afrikka, jossa tapausmäärät kuukauden – kahden sisällä lähtivät nopeaan laskuun. Joissakin Euroopan maissa tämä on jo alussa, esimerkiksi Isossa-Britanniassa tapausmäärät ovat laskenet jo selvästi.

Salmisen mukaan tasaantumista on myös tapahtunut Euroopan maissa, joissa tartuntamäärät ampaisivat ensin nopeasti ylös. Salminen sanoo, että on mahdollista, että tilanne on ohi helmikuun loppuun mennessä.