Suomessa on todettu liki 8 400 uutta koronatartuntaa – tartunnoissa valtava kasvu viimeisten kahden viikon aikana

Suomessa on raportoitu 8 382 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveydenja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeksi kuluneen kahden viikon aikana koronavirustartuntoja on raportoitu valtava määrä:, noin 113 000 tartuntaa.

Koronapandemian aikana Suomessa on todettu kaikkiaan 407 711 tautitapausta, eli viimeisten kahden viikon aikana todettujen tartuntojen osuus kokonaisluvusta on yli neljännes.

Luku on melkein 47 000 enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

On kuitenkin huomioitava, että nykypäivänä raportoidut luvut eivät ole suoraan verrannollisia toisiinsa. Omikronmuunnos on ruuhkauttanut koronatestauksen Suomessa, minkä myötä siitä myös on osin luovuttu. Käytännössä lieväoireisia perusterveitä ei enää testata entiseen malliin.