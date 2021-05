Yritettiinkö 14-vuotias hukuttaa Vantaan Kuusijärvellä viime kesänä – 16-vuotiaan syytetyn mukaan kyse oli "leikistä"

Pakeni laiturin alle, mutta jäi ansaan

– Laituri on painunut alaspäin sen päällä olevien ihmisten painosta siten, että sen alle on jäänyt vain vähäinen ilmatila ja uimisesta väsynyt [poika] ei ole saanut kunnolla hengitettyä ja on niellyt vettä ja joutunut ahdinkoon noin kahden minuutin ajaksi. Kun laiturin sivuilla ja päällä olleet henkilöt ovat huomanneet tämän, he ovat vetäneet [pojan] pois laiturin alta ja auttaneet tämän laiturille.