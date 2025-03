14-vuotias poika oli hukkua Vantaan Kuusijärvellä teinien jahdatessa – hovioikeudelta ehdollista vankeutta

Helsingin hovioikeuden mukaan syytetty syyllistyi vaaran aiheuttamiseen. Aiemmin käräjäoikeus oli hylännyt syytteen.

Helsingin hovioikeus on tuominnut tekoaikaan 16-vuotiaan pojan tapauksesta, jossa 14-vuotias poika joutui hukkumisvaaraan Vantaan Kuusijärvellä.

Syytteessä oli kyse tapahtumista suositulla uimarannalla kesäkuussa 2020. Syyttäjän mukaan 16-vuotias ja muutama muu nuori jahtasivat ja pelottelivat 14-vuotiasta uhria niin, että tämä päätyi laiturin alle ja hukkumisen vaaraan. Muut nuoret olivat tapahtuma-aikaan alle 15-vuotiaita, eli eivät rikosoikeudellisessa vastuussa.

Aiemmin Itä-Uudenmaan käräjäoikeus hylkäsi syytteen vaaran aiheuttamisesta. Sen mukaan 16-vuotiaan ei osoitettu olleen vastuussa siitä, mitä uhrille aiheutui sen jälkeen, kun tämä oli hypännyt laiturilta veteen.

Uhrin päätä painettiin veden alle

Hovioikeus arvioi asiaa toisin. Se katsoi näytetyksi, että 16-vuotias oli kahden kaverinsa kanssa ensin ajanut uhria takaa uimarannalla matalassa altaassa.

Uhri oli noussut laiturille, minkä jälkeen 16-vuotias oli hovioikeuden mukaan juossut hänen peräänsä niin, että uhri oli joutunut hyppäämään laiturilta veteen syvemmälle puolelle paetakseen.

Toinen 16-vuotiaan kavereista hyppäsi veteen uhrin perään, ja 16-vuotias jäi laiturille.

– (Syytetty) on seurannut laiturilta, kun (uhrin) päätä on painettu veden alle. Kun (uhri) on irti päästyään paennut uiden kohti laituria, (syytetty) on mennyt (uhria) vastaan sillä seurauksella, että tämä ei ole uskaltanut nousta laiturille, vaan on uinut pakoon laiturin alle, hovioikeus sanoi tuomiossaan.

Tilanne ratkesi, kun muut laiturin luona olleet huomasivat tilanteen ja auttoivat uhrin pois laiturin alta.

Hovioikeus katsoi, että uhri oli tilanteessa konkreettisessa vaarassa hukkua. Hovioikeuden mukaan syytetyn ja tämän kavereiden täytyi tämä käsittää ja he toimivat tilanteessa tahallisesti ja yksituumaisesti.

Syytetty kiisti syytteen ja sen, että olisi osallistunut tekoon enää sen jälkeen, kun uhri hyppäsi veteen laiturilta.

Hovioikeus tuomitsi nykyään 20-vuotiaan miehen vaaran aiheuttamisesta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen sekä vuoden ja kolmen kuukauden valvontaan.