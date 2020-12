Yöpyisitkö sinä täällä? MTV pääsi kurkistamaan kansainvälisesti ylistetyn Lumikylän sisälle ennen sen aukeamista: "Lunta on käytetty 20 miljoonaa kiloa"

Tänä vuonna teemana makromaailma

– Ajatuksena on se, että kun kulkija saapuu sisätiloihin, siitä tulee minimalistinen, niin sanottu pienokainen. Kaikki objektit on laajentunut hurjan kokoisiksi, Pasma kertoo.

Koronatilanne otettu huomioon

Pasman ja Kurtakon mukaan tänä vuonna kaikki on järjestetty siten, että lumikylässä on mahdollista kulkea koronaviruksen kannalta täysin turvallisesti.

– Me odotetaan, että tänä vuonna tulee kotimaisia turisteja käymään. Kotimaiset edellä on lähdetty tänä vuonna rakentamaan tämä kokonaisuus. Puitteet on tehty sen mukaan, että täällä on turvallista kulkea, Pasma kertoo.