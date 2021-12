Joulupukki sai uusia apulaisia Rovaniemellä – Santapark palkkasi koronapassin tarkastajia: ”Pukkia ei voi halata, mutta sievästi voi pleksin alta puristaa…”

”Tontuillakin maskit”

Joulupukin kotiluolaksikin kutsuttu Santapark on pääasiallisesti louhittu kallion sisään. Länkisen mukaan luola on käytännössä väestönsuoja, joka helpottaa koronatoimia.

– Lisäksi meillä on pleksit, maskit, joita tontut pitävät jopa taukotiloissa. Meille on myös palkattu ylimääräinen siivooja tekemään covid -siivousta. Eli kyllä me kaikkemme pyrimme tekemään, Länkinen vakuuttaa.

”Voi sievästi puristaa”

Valveutuneita vieraita

– Meillä on ennakkoverkkomyynti ollut tosi kiva. Käytännössä sata prosenttia tähän asti saapuneista vieraista on ollut passitettu, rokotettu tai heillä on ollut asianmukaiset todistukset mukanaan. He ovat huomattavan valveutuneita, Länkinen kiittelee.