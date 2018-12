Kittilän käsittämätön lumihotelli aukesi, vaikka lunta ei ole tarpeeksi: "Nyt on tehty ympärivuorokautisia päiviä"

– Tänään oli jo ensimmäinen vihkiminen kappelissa ja lumiravintolamme on myyty jo monelle päivälle ensi viikon jälkeen. Turistiryhmiä tulee tästä eteenpäin kymmenittäin joka päivä.

Game of Thrones vetonaulana

Snow Villagen lumihotellissa yöpyi vime talvena noin 4000 turistia, lumi- ja jääveistosnäyttelyssä vieraili 85 000 päiväkävijää. Ehdoton vetonaula viime talvena oli suositun tv-sarja Game of Thronesin jää- ja lumiveistokset.

– Kansainvälinen ja kotimainen kiinnostus oli valtavaa. Saimme tuhansia kyselyjä ulkomailta vielä loppukeväästä, että onko näyttely myös tänä talvena näistä hahmoista. Ei siinä auttanut muuta kuin paneutua samaan teemaan entistä syvemmälle, sanoo Game of Thrones -sarjaan hurahtanut Lainion lumihotellin tuotantopäällikkö Janne Pasma.

– Meidän veistäjät tulevat Venäjältä, Ukrainasta, Virosta ja Norjasta, aika moni heistä oli viime talven jälkeen katsonut Game of Thronesia ja se näkyy kyllä nyt lopputuloksessa.

– Se viime talven päiväkävijöiden määrä oli aivan uskomaton, 85 000 päiväkävijää pelkästään tätä kylää ja näitä veistoksia katsomassa. Se on lapsiperheille ja vähän vanhemmillekin selvästi mukava ohjelmanumero kaikkien muiden talviaktiviteettien rinnalla. Ja silloin kun sää on surkea, mikä sen mukavampaa kuin tulla tänne lumihotellin tiloihin.

Veljeksillä pitkä kokemus lumirakentamisesta

Rami Kurtakolla ja hänen veljillään on jo parin vuosikymmenen kokemus lumirakentamisesta niin Lainiossa kuin maailmalla. Hän harmittelee hitaasti alkanutta talvea, joka myöhästytti myös Snow Villagen rakennustöiden käynnistymistä.

– Nyt onkin sitten tehty ympärivuorokautisia päiviä. Meidän vakuutuksemme on kylmäkonteissa kesän yli säilytetty Lainiojoen jää. Meillä on viime vuonna nostettua jäätä lähes puolet siitä, mitä kaikkiaan tarvitsemme.

– Jää on nyt noin 20 – 30 senttistä, nyt on jo nostettu se mitä tänä talvena tarvitaan ja aloitettu ensi talven jäiden valmistelu. Eli poistamme tuolta jääalueelta aina kaiken lumen pois kun sitä sataa, näin jäästä tulee kirkasta kuin lasi. Ja jotenkin se tuolla konteissa vielä kirkastuu, mutta älä kysy miten se on mahdollista, Rami Kurtakko naurahtaa.