Tämä on ennätyksiä takovan Lapin matkailun salaisuus – talvituristeja on pian jo "liikaa", vaikka samoilla hinnoilla lomailisi Alpeilla

Lapissa on vietetty viime ajat paukkupakkasia – ja siinä sivussa paukkuvat matkailuennätykset. Koronaa edeltävät määrät on jo moni paikoin ylitetty ja vaikkapa Rovaniemellä matkailijoita on 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Eurooppalaisten reittilentojen määrä on tuplaantunut. Kasvu aiheuttaa jo tiettyjä ongelmia.