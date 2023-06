Jasper Pääkkönen puolustaa Inarijärven hotellihankettaan "positiivisuuden kierteellä" – vastustajien mukaan koko ala on "ylikuumentunut"

Keskustelu Jasper Pääkkösen ja Korpi Capital Oy:n hotellihankkeesta Inarijärven rannalle on viime päivinä paisunut moneen suuntaan, vaikka hankkeesta kerrottiin jo neljä vuotta sitten. Aikeena on rakentaa luksushotelli Inarijärven etelärannalle Naguniemeen.

Vierailu toteutumassa

Nyt Lapin kauppakamari on saanut vastauksen myös suoraan Pääkköseltä, ja vierailun suunnittelu on alkanut. Mitään konkreettista ei Ansalan mukaan ole vielä sovittu.

Ei vain kaivoksia ja matkailua

Ei tarvittavaa infrastruktuuria

Roinisen pääviesti on, että matkailualaa pitäisi keskittää alueille, joilla on jo valmiiksi tarvittavaa infrastruktuuria.

"Ei voi rahassa mitata"

Suomen viimeinen erämainen suurjärvi Inarijärvi on Roiniselle merkittävä paikka. Hänellä on ollut mökki Naguniemellä, eli siellä, minne Pääkkösen hotellihanke on suunnitteilla. Hän on sanojensa mukaan ollut kotitervekalastaja Inarijärvellä.