Ari on pyöritellyt hurjaa ajatusta päässään vuosia, nyt se nytkähti viimein eteenpäin – Lappiin voi nousta ennennäkemättömän suuri jouluvaltio!

2:22

Arin mukaan jouluvaltion konsepti on tarinavetoinen joulupukkeine ja tonttuineen. – Joulupukki on tuonut valtionsa kaikkien nähtäville, koska maailman tilanne on huonontunut. Hän on hyvän tahdon lähettiläs. Jouluvaltion rakentaminen pyritään aloittamaan jo ensi vuonna. Metsähallitus vuokraa hankkeen käyttöön maa-alueen seuraavaksi 50 vuodeksi.