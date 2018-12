Rovaniemelle nousee valtavan kokoinen lumi- ja jäärakennelma: Muumilumilinnan rakennustyöt alkoivat Joulupukin Pajakylässä – "Leuto alkutalvi toi stressiä"

Moomin Snowcastle Snow and Ice Sculpture Exhibitionin rakennustyöt ovat alkaneet aivan Joulupukin Pajakylän kupeessa Rovaniemellä.

– Tässä on kyllä stressiä piisannut lämpimien säiden kanssa. Lumilinnat tarvitsevat tekolunta, sillä luonnonlumi on liian kevyttä. Tekolumen tuottaminen lämpimällä ei kuitenkaan oikein onnistu. Meidän on pitänyt hankkia lisää kalustoa ja pitää lumitykkejä päällä leudollakin säällä, kommentoi linnan rakennuttavan Gemette Oy:n osakas Mikko Kosonen.