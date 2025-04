Yo-kokelas, petyitkö alustavaan arvosanaan? Ei hätää, se voi muuttua vielä radikaalistikin

Osaan koetehtävistä ei edes ole yhtä oikeaa vastausta.

Yksi jos toinenkin ylioppilaskirjoituksiin osallistunut on ihmetellyt, miksi oman opettajan ylioppilaskokeelle arvioima pistemäärä tai arvosana on muuttunut lopullisessa arvostelussa. Arvosanan ja pisteiden muuttuminen ylös- tai alaspäin on täysin normaalia, eikä se kerro minkään tahon epäonnistumisesta arvostelussa, sanoo erityisasiantuntija Robin Lundell ylioppilastutkintolautakunnasta (YTL).

Lundell painottaa, että opettajien yo-kokeille antamat arvioinnit ovat alustavia ja suuntaa-antavia.

– Kunkin vuoden yo-kirjoitusten arvosanojen pisterajat määritellään vasta lautakunnan sensorien kokouksen jälkeen, kun kaikkien kokelaiden koevastaukset on lopullisesti arvosteltu.

Opettajat arvioivat abien vastauksia lähinnä aiempien vuosien yo-tulosten perusteella.

– He voivat alustavan arvioinnin tehtyään arvailla, miten vaikea tai helppo koe tällä kertaa oli tai mihin arvosanojen pisterajat lopulta asettuvat.

Pisterajat esimerkiksi laudaturin saamiseksi vaihtelevat myös saman oppiaineen sisällä vuosittain

– Emme siis osoita opettajia sormella ja väitä, että teitte arvostelussa tässä tai tuossa väärin, Lundell lisää.

Miksi arvio kerrotaan?

Voisikin kysyä, miksi kokelaille annetaan alustava arvosana jo omassa opinahjossa. Yksi syy on se, että kovin rajusti opettajien arviot eivät ole sensorien lopullisesta arvosanasta keskimäärin poikenneet.

Toinen syy voisi olla armeliaisuus kokelasta kohtaan: abiturientti on ylioppilaskokeiden päätyttyä tulisilla hiilillä siitä, miten meni ja pääsikö hän läpi. Piina ainakin lyhenee ja helpottaa jonkin verran, kun oma opettaja antaa ensiarvion tuloksesta.

Lundell korostaa, että sensorikokouksessa kirjoitusten jälkeen saattaa tulla tarkennuksia. Alustavan ja lopullisen arvostelun välille voi siitäkin syystä syntyä eroja.

– Yo-kokeen tehtävät ovat usein sellaisia, että niihin ei välttämättä ole yhtä oikeaa tapaa vastata. Näitä voivat olla pohdiskelua edellyttävät kysymykset. Vastauksissa saattaa tulla esiin hyviä näkökulmia, joita kysymyksen laatijat eivät ole tulleet ajatelleiksi. Niistäkin pitää antaa pisteitä, arvostelun kriteerit voivat muuttua myös tällä tavoin.

Melko tuore apuväline

Yhden aiemmin puuttuneen apuvälineen opettajat ovat abien hengentuotteiden arviointiin saaneet. YTL on vuodesta 2013 julkaissut päivän yo-kokeen päätyttyä hyvän vastauksen piirteet.

– Sen pohjalta ja ammattitaitonsa puitteissa koulun opettajat tekevät alustavan arvostelun.

Vaikka pisteiden muuttuminen siis on normaalia, yhdessä tapauksessa sitä voisi pitää epäonnistumisena. Jos koe osoittautuu hyvin vaikeaksi, opettajan arvostelussa laudaturin saaneiden joukko on saattanut jäädä pieneksi. Kun sitten parhaan arvosanan pisteraja on pudonnut sensorien arvostelussa roimasti, laudaturin on voinut saada jopa kymmeniä pisteitä huonommalla tuloksella kuin alustavassa arvostelussa. Arvosanat ovat tässä tavallaan loppuneet yläpäästä kesken.

Toisaalta hyvin vaikea koe voi pelastaa kokelaan reputtamiselta. Kun pisterajat laskevat, hylätyksi ennakoitu voikin päästä rimaa hipoen läpi.

Kevään kirjoitukset päättyivät 28. maaliskuuta. Yleensä alustavaan arvosteluun on aikaa 12 työpäivää kokeen jälkeen. YTL ei määrää, milloin alustavat tulokset pitää antaa kokelaille.