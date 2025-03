Järjestö: Toinen korkeakoulututkinto maksulliseksi – väläyttää viisinumeroista hintalappua

Sivistysalan työnantajajärjestö Sivista ehdottaa toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon muuttamista maksulliseksi. Näin helpotettaisiin tuoreiden ylioppilaiden pääsyä heti korkeakouluun.

Kevään ylioppilaskirjoitukset ja toinen yhteishaku päättyivät juuri ja hakijoita korkeakouluihin oli ennätysmäärä eli lähes 150 000.

Tämän kevään ylioppilaista kuitenkin vain joka kolmas on tilastojen valossa pääsemässä heti korkeakouluun, eli yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Sivistysalan työantajajärjestö Sivistan mukaan ylioppilaita valmistunee tänä keväänä 26 000 ja heistä kaksi kolmesta on jäämässä ulos, vaikka korkeakoulujen aloituspaikkoja on yli 50 000.

Sivista ehdottaa ratkaisuksi sitä, että saman henkilön toinen samantasoinen korkeakoulututkinto muutettaisiin maksulliseksi.

– Korkeakouluilla olisi mahdollisuus periä maksu niiltä, jotka suorittavat toista tai kolmatta korkeakoulututkintoa. Verovaroin kustannetut korkeakoulututkinnot suunnattaisiin pelkästään ensikertalaisille eli pääasiassa nuorille, jotka tänäkin keväänä valmistuvat toiselta asteelta, sanoo Sivistan toimitusjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta MTV Uutisille.

Sivistan toimitusjohtaja katsoo, että maksun suuruus ei ole avainkysymys, mutta väläyttää esimerkinomaisesti kymmentätuhatta euroa lukuvuodessa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) ei halunnut tässä vaiheessa kommentoida ehdotusta.

Hallitus pyrkii nostamaan korkeakoulutettujen nuorten aikuisten määrän 50 prosentin tienoille vuoteen 2030 mennessä. Huhtikuun loppupuolen puoliväliriihestä saattaa tulla uusia toimia, ainakin valmistelua tehdään.

Hallitus on jo aiemmin linjannut kieltävänsä kahden tai useamman koulutuspaikan pitämisen aktiivisena samaan aikaan. Tämä tulisi voimaan aikaisintaan joskus ensi vuoden aikana.

Yksi vaihtoehto saada ylioppilaita nopeammin korkeakouluihin olisi aloituspaikkojen lisääminen, mutta se maksaa.