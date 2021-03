Lukiolaisten liitto huolissaan tasa-arvosta yo-kirjoituksissa: "Osa lukioista tarjoaa mahdollisuuden mennä tekemään ylioppilaskoe, vaikka on karanteenissa, ja osa taas ei"

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään tänä keväänä jo kolmatta kertaa koronapandemian armoilla. Ensimmäinen tutkintopäivä on ensi viikon tiistai, jolloin ylioppilaskokelaat pääsevät esittelemään kykyjään äidinkielen (suomi ja ruotsi) lukutaidon kokeessa.

Vaikka koronatilanne on viime aikoina pahentunut isossa osassa Suomea ja rajoituksia on jälleen kiristetty aiemmasta, ei hallituksen suunnalta ole tullut viestiä siitä, että kirjoitukset olisivat vaarassa.

– Lukioilla on hyvä valmius järjestelyiden tekemiseen. Tämä on jo kolmas koronatutkintokerta, eli harjoitusta on tullut jo enemmän kuin tarpeeksi kaikille.