Kevään yo-kirjoitukset päättyvät tänään

Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset tulevat kokelaiden nähtäville Oma Opintopolku -palveluun toukokuun puolivälissä.

Kevään ylioppilaskirjoitukset päättyvät virallisesti tänään. Viimeisenä koepäivänä vuorossa on saamen äidinkielen ja kirjallisuuden koe.

Suurella osalla kokelaista kirjoitusurakka päättyi keskiviikkona, jolloin järjestettiin kevään toinen reaaliaineiden koe. Tuolloin oli vuorossa uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.

Lue myös: Suomalaisen lukion voi pian käydä englanniksi

Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset tulevat kokelaiden ja alle 18-vuotiaiden kokelaiden huoltajien nähtäväksi Oma Opintopolku -palveluun toukokuun puolivälissä.

Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan kevään tutkintoon ilmoittautui yhteensä reilut 48 000 kokelasta, mikä on noin 2 000 enemmän kuin viime keväänä. Ilmoittautuneiden määrä on suurin tarkastelujaksolla, joka on alkanut vuonna 2012.

Kevään eri kokeisiin ilmoittautumisia oli yhteensä lähes 140 000.

2:47 Katso videolta, miten hyvinkääläislukiossa suhtaudutaan yo-kokelaiden erityisjärjestelyihin.