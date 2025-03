Yhä useampi lukiolainen suorittaa yo-kirjoitukset erityisjärjestelyin

Monen nuoren elämässä on meneillään tärkeä ajanjakso. Kevään ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittautunut ennätykselliset yli 48 300 kokelasta. Kirjoittajien määrä on suurin, mitä vertailukelpoisen datan aikana on nähty. Yhä useampi heistä suorittaa yo-kokeensa erityisjärjestelyin.

Kirjoituksiin liittyy paljon erilaisia sääntöjä ja ohjeita. Esimerkiksi eväiden suhteen kaikki tuotteiden tekstit on teipattava piiloon, omia nenäliinoja ei saa tuoda ja vessakäyntejä varten tarvitaan valvoja.

Normaalien koemenettelyjen rinnalle on vuosien saatossa tullut yhä enemmän uusia järjestelyitä.

Yhä useampi lukiolainen anoo ylioppilaskirjoituksiin erityisjärjestelyjä. Määrät ovat olleet viime vuosina tasaisessa kasvussa.

Esimerkiksi lukivaikeudesta kokelas voi saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen.

Lisäksi erityisjärjestelyä voi Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan hakea sairauden, vamman, kuulovamman, vieraskielisyyden tai muuten erityisen vaikean elämäntilanteen perusteella.

Erityisjärjestelyjä varten kokelas tarvitsee ammattilaislausunnon esimerkiksi koulukuraattorilta tai psykologilta.

Viiden jälkeen -ohjelma vieraili Hyvinkään lukiossa, jossa lähes joka viides kevään kirjoittajista anoi urakkaa varten eritysjärjestelyä.

Hyvinkään lukiossa on noin 900 opiskelijaa yleis- tai luonnontiedelinjalla.

Lukion rehtorin mukaan suurin osa erityisjärjestelyitä tarvitsevista kokelaista hakee lisäaikaa.

– Suurin osa anoo kahden tunnin lisäaikaa, joko tiettyyn kokeeseen tai kaikkiin kokeisiin.

– Sitten voi olla pienryhmätila tai sermein eristetty tila isosta salista. Tai sitten voi olla vaikka lisänäyttö, rehtori Kirsi Silvennoinen luettelee.

Erityisjärjestelyjä anotaan myös pääsykokeisiin

Lukion jälkeen moni ylioppilas pyrkii jatkamaan opiskelujaan korkeakoulutasolla, joka tarkoittaa uutta koerutistusta.

Helsingin yliopistoon on perustettu uusi kestävän hyvinvoinnin yksikkö, jonka tavoitteena on löytää tutkimustietoon pohjautuvaa tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Helsingin yliopiston opiskelijahyvinvoinnin päällikkö Anu Lehtisen mukaan erityisjärjestelyin opiskelu on arkea myös yliopistomaailmassa.

– Viime keväänä 2024 noin kolme prosenttia opiskelijoista, jotka osallistuivat pääsykokeisiin, hakivat erityisjärjestelyitä.

– Varmasti se on sellainen asia, jota tullaan hakemaan enemmän ja enemmän, mutta emme ole vielä aivan samoissa lukemissa, kuin ylioppilastutkinnossa, Lehtinen kertoo.

Lehtisen mukaan syitä hakea erityisjärjestelyitä voi olla useita. Esimerkiksi kaikista korkeakouluopiskelijoista kahdeksalla prosentilla on todettu lukivaikeus.

Kahdeksalla prosentilla on niin ikään todettu myös neuropsykiatrisia oirekuvia, joihin liittyvät adhd:n ja autismin kirjo.

– Toki yksilöllisiä erityisjärjestelyitä saa myös mielenterveyden haasteiden vuoksi. Lehtinen muistuttaa.

Neuropsykiatriset eli nepsy-häiriöt voivat olla monien mielenterveysongelmien taustalla. Niistä saa lisätietoa esimerkiksi Mieli ry:n kotisivuilta.

