Joka vuosi joku saa paniikkikohtauksen – sairauskohtaukset eivät ole harvinaisia yo-kirjoituksissa: "Erilaisia tilanteita tulee eteen"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Ylioppilaskirjoitusten tehtävissä käsitellään välillä vaikeita asioita, joista toisinaan tulee myös palautetta Ylioppilastutkintolautakunnalle. YTL:n verkkosivuilla on kokelaille ja henkilökunnalle palautelomake, jolla he voivat antaa palautetta kokeiden sisällöistä ja järjestelyistä.

– Kokelaiden taustalla on hyvin monenlaisia elämäntilanteita. Osalla on voinut esimerkiksi kuolla lähiomainen juuri ennen ylioppilaskirjoituksia. Tilanne voi olla se, että yo-kokeissa tulee henkilökohtaisesti hyvin vaikeita teemoja esiin, vaikka tehtävä olisikin hienovarainen, pääsihteeri Tiina Tähkä Ylioppilastutkintolautakunnan kansliasta kertoi MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Paniikkihäiriöt ovat yleisiä

Yli 45 000 opiskelijan joukkoon mahtuu myös heitä, joilla on sairauksia tai vaikkapa ahdistuneisuushäiriöitä, kuten paniikkihäiriöitä. Sairaudet saattavat tulla esiin myös kesken ylioppilaskirjoitusten.

– Jos oppilas saa esimerkiksi paniikkikohtauksen kokeen aikana, lukioilla on hyvät toimintatavat tilanteen varalle, eli miten kokelasta voidaan rauhoitella ja hän voi saada pienen hengähdyshetken. Lievemmissä tilanteissa kokelas voi itse määritellä ajankäyttöään. Kuusi tuntia on pitkä aika, joten opiskelija voi kerätä voimiaan ja miettiä, miten pystyy jatkamaan tehtävää.

YTL:ssä on vaikea arvioida, mikä kokelaan tilanteeseen tai vaikkapa paniikkikohtaukseen on tarkalleen vaikuttanut koetilanteessa.

– Sitä on välillä vaikea tietää. Ylioppilaskirjoitus on jännittävä tilanne ja kokelaiden henkilökohtaiset taustat ovat erilaiset.

Vaikeat elämäntilanteet otetaan huomioon

Ylioppilastutkintolautakunnalla on toimintatapa, jolla kokelaiden vaikeita elämäntilanteita pystytään ottamaan huomioon ylioppilaskokeissa.

– Jos koe on mennyt niin huonosti, että siitä tulee hylätty arvosana, niin kokelaan kannattaa lähettää omasta vaikeasta elämäntilanteestaan selvitys YTL:lle. Näissä hyvin lähellä hylätyn rajaa olevissa arvosanoissa voidaan katsoa pieniä pistehyvityksiä. Tämän tyyppisiä hakemuksia käsitellään kymmenittäin joka tutkintokerralla, Tähkä kertoo.

Monella nyt ylioppilaaksi kirjoittavalla on melkoisen poikkeava lukiomatka takanaan etäopiskeluineen. Silti ylioppilaskirjoitukset arvostellaan korona-aikanakin tavalliseen tapaan.

– On täysin selvää, että poikkeusaika on heijastunut koko ikäporukkaan ja taustalla on sukupolvikokemus. Pisterajojen puolella poikkeusaika saattaa hieman vaikuttaa ylioppilaskokeiden arvosteluun, eli saattaa olla, että hyvän arvosanan saa hieman helpommilla pisterajoilla kuin normaalina aikana, Tähkä arvelee.