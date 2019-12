Ympäristötoimittajan kommentti: Madridin ilmastokokous oli käsittämätön floppi

Suuria odotuksia kokoukseen ei edes kohdistunut. Toivottiin kuitenkin, että viime vuoden kokouksessa hieman keskeneräiseksi jäänyt Pariisin sopimuksen sääntökirja saataisiin valmiiksi. Ei saatu. Kehitysmaat toivoivat saavansa lisää rahoitusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien menetysten ja tuhojen korjaamiseen. Lupauksia lisärahasta annettiin jälleen, mutta uutta rahoitusmekanismia he eivät saaneet.

Kaikkien aikojen pisin ilmastokokous

Ilmastonmuutos etenee vauhdilla

Vuosi 2019 jää historiaan lukuisista ilmastokatastrofeista: Valtavat tulipalot ovat roihunneet Amazonin sademetsissä ja Australiassa, helleaaltoja koettiin eri puolilla maailmaa, niin Etelämantereella kuin Grönlannissakin havaittiin kiihtyvää sulamista. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on ennätyskorkealla. Tutkijat ovat julkaisseet lukuisia raportteja ilmastonmuutoksen vääjäämättömästä etenemisestä ja varoittaneet, että olemme jo voineet ylittää kriittisiä rajoja, joiden jälkeen ilmastonmuutosta ei voi enää pysäyttää.

Ilmastoneuvottelut elävät omassa kuplassaan

Jälleen on syytä pohtia, mikä merkitys jokavuotisilla ilmastoneuvotteluilla on. Onko perusteltua kerätä 20 000 neuvottelijaa sekä järjestöjen ja yritysten edustajaa kahdeksi viikoksi kokoustamaan, jos lopputulos on näin mitätön?